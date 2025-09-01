王品搶人放大招「年薪兩百萬」六都聯合招募300人

王品（2727）集團瞄準第4季聚餐旺季，下半年預計開出近20家門店，擴大徵才，9/8、9/9及9/12深入六都舉辦聯合招募，招募職缺以燒肉、火鍋及中餐品類為主。

鍋物品牌為例，儲備店長、主廚起薪46,000元起，通過培訓考核，加上晉升調薪、每月績效獎金等，平均月薪上看9萬。

王品統計，2024年全集團超過20位店長年薪突破200萬元。這次招募活動開放報名10天，已經收到150人次的履歷。王品希望以極具競爭力薪資、福利和優良的企業文化，招募有餐飲經驗的優秀人才。

王品集團下半年持續積極展店，9月將新開5家門店，等於是每周新開一家店。為儲備即戰力，王品集團將在9/8、9/9及9/12，於台北市、新北市、桃園、台中、台南及高雄，展開聯合徵才，本次共計超過10個品牌的徵才大會，這也是王品今年首次自辦聯合徵才。希望透過內部整合、集中宣傳，並主打在地化、面試時間更彈性，依求職者需求調整、就近面試，期盼能擴大觸及各地優秀求職者，並積極打造王品營運菁英接班梯隊，第4季全品牌將釋出300名職缺。

近年王品也深耕多元用工布局，歡迎二度就業、外籍生及中高齡夥伴加入。根據今年8月統計，中高齡夥伴人數達739人，較前年(2023)成長8成，成為穩定門店營運重要力量。

今年9月品牌聯合招募活動，以燒肉、火鍋及中餐品牌為主，開出職缺有儲備店長、儲備主廚、值班幹部等，以鍋物品牌為例，儲備店長起薪46,000元起，若通過6個月培訓考核晉升店長，晉升調薪、每月績效獎金及年中調薪等，有機會挑戰年薪百萬，平均月薪上看9萬。去年更有超過20位店長年薪逾200萬，王品祭出優渥獎酬制度，希望吸引具有餐飲經驗的人才加入。

王品2013年開始實施「同仁持股信託」，2021年更擴大適用對象、加碼更多，店長、店主廚不論職級皆可加入，「公司提撥率」拉高至150％，透過具競爭力薪酬制度留才，還有同仁國外旅遊補助、每季加碼1天放鬆假、三節禮金等優渥福利，同仁在忙碌工作之餘，也能好好休息充電。