鐵礦價大漲 市場吞定心丸

鋼市利多，鐵礦價出現大漲行情，單周強升3.7%、近一個季度大漲8.3%，最新收盤每公噸104美元。鐵礦原料強勢，讓鋼價有撐、市場吃下定心丸。

上市鋼廠主管表示，大陸官方正加速從供給端整治過剩產能與抑制無序競爭，鋼鐵行業被列為重點治理對象。工信部與環保部要求關停落後產能並穩定鋼鐵產量，以改善行業效率並抑制出口衝擊，此一政策立即改變市場預期。

鐵礦石直接反應，港口現貨與期貨價格在8月下旬明顯走高，新加坡與紐約交易期貨價8月下旬維持約每公噸104美元水準，現貨報價同步水漲船高。

上市鋼廠主管說，大陸推動雅魯藏布江水電與新藏鐵路等大型工程，短中期對鋼材及上游原料的實際需求被市場重新定價，支撐了鐵礦石期現貨的基準線，政策結合基建的雙重因素，使得近月鐵礦呈現政策驅動型反彈，而非單純宏觀景氣回暖的需求導向。

上市鋼廠主管表示，目前鋼市多在期待「金9銀10」實現，不過風險同樣存在。若最終基建節奏放緩或產能限縮不及預期，價格回調風險仍不可忽視。