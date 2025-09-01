鋼廠漲價紅利進補到10月 中鋼、中鴻、燁輝等受惠

快訊

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導
鋼市甦醒，供應鏈迎光輝10月。聯合報系資料照

鋼市甦醒，供應鏈迎光輝10月。中國大陸鋼鐵反內卷（減產）初見成效，加上雅下工程及新藏鐵路二項重大建設啟動，將釋出千萬公噸級別用鋼量，鋼價升勢有望持續到10月，國內鋼廠中鋼（2002）、中鴻（2014）、燁輝（2023）、新光鋼（2031）等受惠。

中鋼專家表示，根據近期商情變化發現，大陸鋼市出現「供需雙向修復」現象，官方加強力度去除落後產能、推動超低排放改造，限制鋼廠無序競爭，產能收斂令廠間價格戰趨緩，市場預期鋼價有撐，行業景氣止跌回穩。

在需求端，兩項重量級邊疆工程引發關注。其一是雅魯藏布江下游五級梯級水力發電工程（雅下工程），投資總額高達約人民幣1.2兆元（逾新台幣5兆元），被稱為「超級水電計畫」。其次是新藏鐵路，估算投資規模約人民幣4,000億元（逾新台幣1.7兆元）。業界估算，該兩大工程全線施工後，有機會帶動千萬公噸級鋼材需求。

中鋼專家表示，大型國家級工程可為鋼廠帶來多面向利基，首先是能見度穩定墊高，大型訂單顯著拉升短期出貨與毛利；二是用鋼質量升級，工程所需的高強度用鋼、電工鋼與特種鑄件為主流，對平時強調的高技術含量與高附加價值的鋼廠有利。

隨著中國大陸鋼市「反內捲」與西部大型建設啟動結合，為鋼市帶來龐大動能，短期內有助支撐鋼價，並推動區域現貨行情，中期甚至可影響到煤鐵等鋼鐵原材料成本向上推升，在產能收斂以及重大工程需求雙重支撐下，亞洲鋼鐵產業正迎來一段結構性改善期。

法人指出，8月上旬新彊到西藏鐵路工程發布後，臨近的包頭鋼鐵股價就受到鼓舞，凸顯資本市場對大型工程做出回應。此外，亞洲重要鋼鐵股指標如中鋼、寶鋼、日本制鐵、浦項等都見到基本面支撐，市場普遍認為隨需求回暖，鋼鐵績優股將享有漲價紅利。

此外，宏觀與原料商品的反應也在顯現。近期鐵礦石價格與相關原材料在大陸宣布收緊產能消息後出現回升，顯示市場在重新評估未來去產能可能對原料需求的改善效應，鋼廠產銷回到正軌。

據了解，近期多家法人開始將鋼鐵股列為中期配置對象，國內市場方面，中鋼、中鴻、燁輝、新光鋼、豐興等口碑個股受到注目。


