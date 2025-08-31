智慧經營／大宇資訊董事長凃俊光 永續價值 一棒接一棒

遊戲研發商大宇資訊（6111）董事長凃俊光表示，每一家公司的高階經理人都宛如造山者一樣，透過經營管理與各種市場策略，為下一代重建一座可以仰望的山，而這座山可能需要好多年才能完成，所以公司的創業精神與核心價值非常重要，必須一直傳承下去，一棒接一棒，以永續經營為最終目標，就能造就偉大的山。

對的決定 全力以赴

日前〈造山者－世紀的賭注〉在台灣各大戲院正式上映，該電影是台灣首部聚焦半導體產業發展的紀錄片，凃俊光觀後有感表示，造山者這部電影給人最大的啟示是有時候必須「集中力量賭一把」，當決定對的方向後，就必須義無反顧並全力以赴，而台灣企業也正站在歷史的斷層帶上，要選擇是否願意成為造山者的下一棒。

大宇資近年來積極展開併購策略，先後入主揚智、光罩，借此跨足半導體產業。凃俊光表示，光罩的存在，代表著台灣在晶片設計自主上的一絲命脈；守住它，不是為了誰的業績報表，而是為了這片土地未來的選擇權。

凃俊光坦言，自己不懂半導體也不懂技術，但願意成為造山者的下一棒，因為台灣不能沒有光罩產業，希望這家公司未來站起來後，會有人記得曾經有個不太懂行業的傢伙，在最慘的時候站在它旁邊，「我不算英雄，但偶爾，也該有人站出來」。

凃俊光強調，自己最初是在遊戲產業開疆闢土，豐富的文創底蘊成為寶貴的初心，以人為本，才能走得到如今站在國家戰略產業的核心布局，每一位同仁都是這段傳奇的共同締造者，每一份努力都不是微小的，而能與每個同仁一起同行，是自己最大的榮幸，這一次，大宇要把台灣精神「Failure is not an option（失敗不是選項）」刻在企業的DNA裡。

企業文化 恪守不變

凃俊光認為，一家強大的企業往往需要經年累月的累積，以及歷經挫折打擊的磨練才能形成，而高階經理人的任期或許有限，甚至可能來來去去，但公司的文化、精神與核心價值則是不會改變，因此高階經理人有責任，也有義務恪守這些核心價值，公司才不會亂了套，而是有條有序的發展。

最後，凃俊光表示，一家企業的經營管理方式有許多種，而且可能非常複雜，但高階經理人是企業的掌舵手，所以一定要知道自己把公司這條船開往哪個方向，因此一定確立方向，就勇往直前，帶領同仁邁向偉大的航道，以企業永續經營為最終目標。