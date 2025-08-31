經濟選書／最佳溝通 不吵架也能贏

想要贏得爭論，注定是一場失敗的遊戲。就算你贏了，代表你可能失去更珍貴的東西，像是對方的信任、尊重，或者更糟糕的是，失去彼此間的連結。你唯一贏得的是對方的蔑視。 而這一切是為了什麼？爭論結束，對話也走向終點。你贏了，恭喜你。現在你得到了什麼？問題仍然沒有解決，代價卻是受傷的情感與尷尬的沉默。

最有可能的情況是，你還是得想辦法和這個人溝通，依然得跟他們一起生活、一起工作。現在你可能欠別人一個道歉，這取決於你當時說了什麼。與對彼此關係造成的長久傷害相比，任何驕傲的感受都只是一時的快樂。

就連訴訟律師也不會試著吵贏對方，畢竟他們無法選擇客戶面對的現實狀況，也無法選擇要遵循哪一條法律。所有證據都必須通過檢驗，決定可否採納為證供，接著由法官或陪審團將法律應用於證據之上。這樣做與其說是為了贏得爭論，不如說是為了讓事實發聲。

溝通中的競爭讓社會深信這世界分為對與錯、贏家與輸家。一場政治辯論結束後，隔天早上大家問的第一個問題永遠是：「是誰贏了？」但是，如果我們回到古希臘時代，當時的辯論與輸贏毫不相干。不同立場間的辯論是為了追求真理；揭露他人論述中的弱點是為了強化並改善它，並不是為了駁斥它。

今日，人們往往呈現出截然不同的反應。與其讓意見分歧促使自己從他人的觀點中學習，我們反而會將它拒於門外。人們不但沒有調整自己的理解方式，反而將其視為威脅。我們把社群媒體當作個人的傳聲筒，用來表達自己強烈的反對。

坦白說，社群媒體上有多少貶低你觀點的貼文真的改變了你的想法？又有多少你批評他人觀點的貼文真的改變了他人的立場？從來沒有。世界持續轉動，新聞周期不斷循環，到了隔天就沒人在乎。你證明了什麼？讓自己失去內心平靜最快的方法，就是好好教訓別人一頓。吵贏別人或許能滿足你的自尊心，但仍然會讓你感到空虛。在溝通過程中吵贏對方，從來就不會讓你的生活變得更美好。這就是為什麼我很關心你，想告訴你真相：

千萬別試著吵贏對方。無論是爭吵、激烈的討論或談話時輕微的摩擦，你的目標都不是「贏」，而是「解開死結」。先從繩子鬆散的一端開始，直到你理解問題的核心，就會找到深處的那個結。解開糾結的繩索需要時間、情感及努力。這就是溝通過程「衝突」所代表的意涵：掙扎。

爭吵將讓你看見對方的掙扎。在每一次艱難對話中，總會有某個人（無論是你或對方）、在某個時刻遇到阻礙。也許你搞不懂他們想說什麼；也許你心情不好；也許你不同意某項論點。但這不是觀點之間的衝突，而是彼此世界觀的衝突，因為你們看待事物的方式不一樣。

（摘自《不吵架也能贏的溝通術》，天下文化╱出版）