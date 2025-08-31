趨勢觀察／產業應變 三面向走出新格局

川普將對進入美國的半導體相關產品課徵100%關稅，甚至不排除以先低後高的「逐步升高稅率」策略，最終達到200%或300%關稅，迫使美國企業將生產與採購轉回美國，尤其是跟AI與國防相關的晶片。換言之，「產業回流美國」是川普的核心戰略。

依經濟部的說明，台灣對美國出口主力為資通訊、顯卡和伺服器等產品，占對美出口七成多，這些都是232條款的調查範圍。此外，依川普對半導體產業的現行關稅說明，台積電因已承諾投資1,650億美元，應該已取得關稅豁免。

山雨欲來，政府與產業界皆高度警戒。在這樣的狀況下，我們得思考將面臨三項重大挑戰：

首先，可能對台灣成熟製程產業造成的衝擊。對於如聯電與世界先進等廠商來說，因無資金赴美投資，恐將面臨高額關稅挑戰。此外，位於美國的格羅方德將是這領域最大的受益者之一，與我國廠商一消一長之間，可能帶來競爭格局重大變化。

其次，將對半導體供應鏈帶來的巨大壓力。高額關稅將讓成本大幅提升，除少數廠商外，我國上下游供應鏈即便想赴美投資，因涉及巨額資金、各項條件限制與經營成本議題，或將被迫放棄美國市場，正面臨兩難困境。

第三、半導體產業格局正在轉變。倘若中小企業廠商為了突破困境以結盟方式赴美，雖能減少關稅衝擊，但可能因資金排擠效應，降低對台灣本土的投資，甚至造成產業空洞化，動搖台灣在全球供應鏈中的戰略地位？政府相關單位應深入探究與分析。

短期來看，廠商只能依川普即將公布的關稅措施來思考如何因應；但長期來看，以下幾點建議供參考：

一、支持與協助廠商擴展其他市場

除了美國市場之外，政府應協助廠商分散與擴展其他市場，探究新機會。舉例來說，由經濟部國際貿易署的進出口貿易統計資料分析顯示，與2023年相較，2024年我國出口至歐盟金額年減9.1%，而今年1月至7月與去年同期相較減少9.5%。歐盟多數都是先進國家，人口數多，擁有龐大消費力，是個充滿機會的市場，有助於我國廠商經營發展。

二、應以半導體為基礎深化軍工產業

與美國相關軍工廠商談判與協商，以技術移轉或投資／合資方式，結合我國相關企業進行國際合作。若能再整合我國現今的晶片製造優勢，著力於特定的武器系統或裝備開發，將可強化軍工產業的發展。

此事對台灣的重要性，不僅在於它能深化國防力量；更在於它能以強勢的半導體產業為基礎，創造出高成長性的優勢產業，以促進經濟成長，而非僅依賴半導體產業。例如，發展更精準的無人機／無人艦艇、飛彈系統或衛星組件等。

三、設法提高國家整體的系統整合能力

現今社會所面對的問題多為跨領域的複雜議題，非單一技術所能解決。例如，軍工產業不僅僅是武器製造，也是感知感測、AI、自動駕駛、後勤支援等知識與科技的整合。若能具備整體解決方案能力，將能輸出高價值的獨特系統，進而擺脫代工宿命。

從長遠發展角度來看，台灣人才與各項資源有限，最好能以半導體產業為基礎，思考如何借力以擴展至其他產業，並促進其健全發展。在大國的威迫下，我們別無選擇，僅能依形勢變化快速轉型。但蛻變雖痛苦，也是成長的契機，期待台灣產業能在此變局下走出另一番新格局。