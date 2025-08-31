點子農場／給未來823的七個和平備忘錄

今年823炮戰紀念日這一天，我收到前行政院長陳冲先生寄來他在2018年發表的專文。這篇名為「蔡英文尤應盛大紀念823 60周年」的文章認為，和平從來不是靜止的，它需要一再被重寫和提醒。

66年前，炮聲定義了823；66年後，它可以有新的想像。於是我試著寫下這份「給未來823的七個和平備忘錄」，試讓藝術取代砲火，讓創意成為兩岸和平的新方向。

備忘錄一：讓戰場成為遊戲場和運動場

1914年的耶誕夜，德軍和英軍在西線戰壕踢足球，臨時停戰。1971年，一顆乒乓球讓美中關係解凍。這些小小遊戲，竟比千萬字的公文更能打破對峙。未來的823，金門和廈門的沙灘為什麼不能變成「和平足球劇場」？或者舉辦一場「兩岸電競外交賽」，讓青年在虛擬世界裡交流，也在現實世界裡握手。當政治人物僵在會議桌前，也許一場遊戲才是打破沉默的出口。

備忘錄二：武器是裝置藝術

66年前的大炮，今天只剩鐵鏽。那麼，不如把它們變成藝術。讓退役炮口噴出香檳與美酒，每年823日定時釋放「和平煙火」；或把碉堡牆體改造成「和平塗鴉館」，邀請兩岸青年揮灑顏色。戰爭的遺跡，本來是恐懼的象徵，如今可變成人們自拍的背景。藝術家總是比軍人更會讓鐵器開花。

備忘錄三：談判是餐桌與味覺

和平條約通常來自談判桌，真正能讓人坐下來的其實是餐桌。甘地的「鹽行動」是一場非暴力革命，南非的「和解聽證」則是以公開述說代替報復。未來的823，可以在金門辦一場「兩岸和平宴」。桌上菜餚由金門高粱、福建紅糟、澎湖海鮮、廈門小吃拼湊而成，讓每一道菜都說明融合。或者設計「和平鹽田裝置」，兩岸青年一起曬鹽，結晶組成「和平」二字。鹹味，是最簡單卻最誠實的共通語言。

備忘錄四：軍艦是和平舞台

巴倫波伊姆創辦「西東合集管弦樂團」，讓以巴青年共同演奏；柏林圍牆倒塌時，人們唱起《歡樂頌》。未來的823，為什麼不讓退役軍艦改造成「漂浮歌劇院」？讓兩岸交響樂團在海峽中同台演奏，把炮聲轉化為和弦。

備忘錄五：牆壁是和平畫布

柏林圍牆之所以被記住，不是因為它多高，而是因為它被塗滿顏色。未來的823，可以邀請兩岸青年在金門牆體上共同創作，讓戰爭遺跡變成「兩岸壁畫美術館」。塗鴉不是破壞，而是對權威的最溫柔反抗。當牆變成畫布，它就已經失去作為阻隔的意義。

備忘錄六：獎章是藝術獎盃

戰爭總是給將軍頒勳章，和平卻往往沒人頒獎。未來的823，可以設立「和平藝術獎」，專門表揚兩岸在文化、環境、公益上的合作行動。獎座可以是雕塑家設計的作品，甚至是一個「空杯」，提醒人們和平永遠需要不斷斟滿。

備忘錄七：和平奢侈品拍賣會

把和平化成最奢華的時尚，拍賣品不再是古董與珠寶和藝術品，而是一份「兩岸無戰爭合約」。讓全球富豪年年都來競拍這份極具意義的奢侈品，這活動本身就是一場超級行為藝術，誰能拍下這樣的承諾，也創造了藝術史。

有人可能會說，這些點子太荒謬。但正因為戰爭往往以嚴肅帶來毀滅，而和平必須靠幽默來維繫。足球比大炮聰明，詩歌比條約持久，笑聲比軍令誠實。

823的意義，不應只停留在「戰火的記憶」，更要升級為「和平的創意」。這場從戰場到遊戲場、從大炮到畫布的轉換，才是對歷史最優雅的回應。