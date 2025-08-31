浩鼎啟動ADC新藥OBI-902一期臨床試驗 治療晚期實體腫瘤

浩鼎（4174）31日宣布，已啟動抗體藥物複合體（Antibody-Drug Conjugate, ADC）OBI-902一期臨床試驗，正式啟動晚期實體腫瘤患者的第一個給藥。浩鼎表示，OBI-902為標靶TROP2的ADC，該抗原在多種腫瘤細胞中高度表現，OBI-902也是浩鼎首款採用醣偶聯ADC技術的產品。

浩鼎於本次臨床試驗中納入晚期實體腫瘤患者，主要目標為評估OBI-902的安全性、藥物動力學（PK）以及初步臨床療效。美國德州休士頓MD Anderson Cancer Center的Apostolia M. Tsimberidou醫師將擔任本研究的主要研究者。

OBI-902採用浩鼎自主開發的GlycOBI專利技術平台，為新型醣位點專一性偶聯ADC。在2025年美國癌症研究協會（American Association for Cancer Research, AACR）年會中，浩鼎發表的數據顯示，OBI-902在多項體外與動物實驗中，相較於其他TROP2 ADC產品，展現出優異的安全性、更佳的藥物動力學特性，以及長效的抗腫瘤活性。

浩鼎執行長王慧君表示，很榮幸啟動OBI-902的首次人體臨床試驗。這項重要里程碑彰顯了公司持續建構並深化創新產品線的堅定承諾。浩鼎也期待看到這個首個GlycOBI偶聯ADC的臨床數據。非常感謝所有患者及研究團隊的參與及貢獻。

浩鼎表示，OBI-902採用浩鼎自主開發的GlycOBI技術平台，具備優異的穩定性與高度的親水性。在多項動物模型研究中，OBI-902展現出長效的抗腫瘤活性、優化的藥物動力學特性，以及良好的安全性。OBI-902的新藥臨床試驗申請（IND）已於2025年4月30日獲得美國FDA核准。

此外，浩鼎並於2021年12月自博奧信公司授權引進TROP2抗體，依合約的條款，博奧信保留抗體在大陸的相關權利，浩鼎被授權抗體在大陸以外的權利，嗣後，浩鼎自主開發ADC，因ADC包含以上所述的TROP2抗體，浩鼎擁有ADC在大陸以外的專利與商業化權利，浩鼎未授權博奧信任何該ADC相關的權利。