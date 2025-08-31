室內設計轉戰不動產 信義房屋林彥銘7個月搶下新人王

為了快速累積財富，才25歲的信義房屋內湖店專員林彥銘，從室內設計轉挑戰房仲工作，短短七個月，搶下新人王寶座。

林彥銘來自台東，高中時因技能優異保送國立科大，還曾代表學校參加全國技藝技能競賽「建築鋪面」項目拿下全國第一，獲得15萬元獎金。大學期間，他也曾花費10多萬元進修投資理財課程，總是清楚自己想要什麼並快速設定目標。

林彥銘入行初期，他曾按門鈴被屋主拒絕甚至威脅報警、派報時被冷眼相待，因為個性內向，打電話陌生開發時，還曾緊張得先寫好文字稿再打電話。第一個月，他幾度想放棄，每天早上都在掙扎是否要請假。但在店長與前輩的指導下，他學會了如何調整心態，將拒絕視為未來的機會，逐步克服溝通障礙，也在長時間工作與假日社區拜訪中養成穩定步調。

有一次，他追蹤一個價格偏高且屋主心態保守的專任案長達三個月，雖屢遭拒絕，仍持續溝通，最終在屋主想到他時第一時間打來，順利接單成交。另一回，他在晚上八點冒著被罵的風險按門鈴，留下名片與開發信，最終贏得客戶信任。

專業上，林彥銘已拿下不動產經紀人與地政士雙證照，建立起專業形象。回顧這七個月，林彥銘說，從最初的徬徨到如今的穩定成交，靠的是不斷練習、反覆修正，以及對專業與服務的堅持；未來，他希望持續精進，挑戰管理職，帶領團隊在內湖區寫下更多佳績。