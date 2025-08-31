高匯率原料庫存消化完畢 成衣廠9月起獲利回神

5月美元兌新台幣匯率急貶，成衣廠不僅面臨業外匯損，並重創毛利率。不過包括儒鴻、振大環球、廣越皆表示，隨著高匯率的原料庫存消化完畢，9月起獲利可望回神。

第2季美元急貶，成衣族群成為重災區，以紡織股王儒鴻為例，第2季歸屬母公司淨利新台幣6.01億元，季減64.2%，也比去年同期大幅縮水65.3%，創下2017年第1季以來的8年多新低。

儒鴻財務長林芬如解釋，儒鴻第2季獲利下滑主要是匯率衝擊，光認列匯損就高達7.3億元。此外，公司正常備有2至3個月的安全庫存，5月美元急貶，儒鴻等於是用先前高美元匯率所購買的原料，去生產當下低美元匯率計價銷售的產品，不利公司毛利率表現。

不過林芬如表示，以3個月庫存期來看，高匯率庫存到8月可以消化完畢，9月起成本壓力將大為紓緩。搭配8月對等關稅上路後，原本觀望的客戶訂單重新回籠，接單能見度提升到6個月，估第2季是儒鴻今年的營運谷底，第3季可望逐漸回升。

電商亞馬遜（Amazon）最大的針織服飾供應商振大環球，受惠亞馬遜網紅經濟行銷策略奏效，今年上半年營收34.25億元，年增率高達50.8%；但受匯率影響，獲利年減3成，尤其第2季歸屬母公司淨利3240萬元，較去年同期大幅縮水82.5%。

振大環球財務長李哲宇表示，公司因為有海外擴廠計畫，手中留有較多美元部位，遭遇美元貶值重創，在第2季財報中認列匯損約1.44億元，另外認列金融評價損失近1億元，其中多數是美債。

不過李哲宇認為，新台幣兌美元是在5月初急升，以3個月的原料庫存來看，大約消化到8月，9月起匯率對公司毛利率的影響將減低。另外，美元兌新台幣匯率從7月初最低跌破29元，最近已回升到30.5元，如果這個情況能維持，部分匯損有望在第3季回沖。

羽絨衣代工大廠廣越吳朝筆先前也表示，匯率對公司最大影響落在第3季初，第4季可望改善。