國旅「大降2元」引熱議！民眾酸：不如出國划算
暑假尾聲，國旅房價調查數據一出卻讓人傻眼。今年上半年平均房價雖然比去年下滑，但實際僅便宜「2元」。對比國外旅遊價格與體驗，許多民眾認為花同樣的錢，乾脆飛出去玩更值得。
原PO還自嘲說「補助國旅果然有效，現在有降價了，大家還不趕快撿便宜，觀光旅宿股趁機買起來」，但效果似乎有限，反而激起網路酸言冷語。
不少網友揶揄「哇！2塊!! 好多喔!!!」、「還不如送一個茶葉蛋」、「大降2元」、「崩跌2塊」，認為這樣的降幅形同虛設。還有人用物價對比諷刺，「大概1/10個麥香」、「算上備品漲多少？降兩元笑爛」。
也有一派從結構面切入，指出「其實通膨下還能降價就是降價」、「這也是供需啊，理論上會篩掉沒競爭力的業者」、「國旅剛性需求還在，價格不降也有人出遊」。但反方則痛批「薪資是A國50%，房價卻是B國2倍」、「五星飯店三萬元比日本三星還差」，凸顯國旅性價比不足。
