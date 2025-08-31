國旅「大降2元」引熱議！民眾酸：不如出國划算

聯合新聞網／ 綜合報導
國旅平均房價今年僅比去年下降2元，引來「茶葉蛋梗」與「崩跌2塊」的酸諷，網友直喊不如出國，凸顯國旅性價比爭議。記者戴永華／攝影
國旅平均房價今年僅比去年下降2元，引來「茶葉蛋梗」與「崩跌2塊」的酸諷，網友直喊不如出國，凸顯國旅性價比爭議。記者戴永華／攝影

暑假尾聲，國旅房價調查數據一出卻讓人傻眼。今年上半年平均房價雖然比去年下滑，但實際僅便宜「2元」。對比國外旅遊價格與體驗，許多民眾認為花同樣的錢，乾脆飛出去玩更值得。

原PO還自嘲說「補助國旅果然有效，現在有降價了，大家還不趕快撿便宜，觀光旅宿股趁機買起來」，但效果似乎有限，反而激起網路酸言冷語。

不少網友揶揄「哇！2塊!! 好多喔!!!」、「還不如送一個茶葉蛋」、「大降2元」、「崩跌2塊」，認為這樣的降幅形同虛設。還有人用物價對比諷刺，「大概1/10個麥香」、「算上備品漲多少？降兩元笑爛」。

也有一派從結構面切入，指出「其實通膨下還能降價就是降價」、「這也是供需啊，理論上會篩掉沒競爭力的業者」、「國旅剛性需求還在，價格不降也有人出遊」。但反方則痛批「薪資是A國50%，房價卻是B國2倍」、「五星飯店三萬元比日本三星還差」，凸顯國旅性價比不足。

飯店 國旅 薪資 通膨 茶葉蛋

延伸閱讀

00918績效靠科技、00919重金融防守…市場熱議兩樣情！專家：00919估下周一宣布配息數字

00918已填息績效力壓00919！都明白：「金融股比例」是差異關鍵

台積電傳「大整肅」？本土供應鏈緊張：高毛利、陸營收比重高恐遭汰

台股周一不怕！「Buy and hold」已是顯學…大跌當折扣日？

相關新聞

國旅「大降2元」引熱議！民眾酸：不如出國划算

暑假尾聲，國旅房價調查數據一出卻讓人傻眼。今年上半年平均房價雖然比去年下滑，但實際僅便宜「2元」。對比國外旅遊價格與體驗，許多民眾認為花同樣的錢，乾脆飛出去玩更值得。 原PO還自嘲說「補助國旅果

限貸令後解約量增 業者：購屋族恐慌性退屋浮現

據內政部統計，去年央行祭出限貸令，每月平均解約件數由144件增至240件，占整體交易僅1.1%。不過有業者表示，限貸令上...

運價指數終止連11跌

運價指數終止連11跌，全球運價跌深反彈，美西、美東線都開始上揚，推升最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數於昨（29...

三建商結盟 奪高雄捷運聯開案…擬投資253億

高雄捷運O10/Y18衛武營聯開案，由達麗、華友聯、海悅團隊獲選最優申請人，昨 （29）日與高雄市政府舉辦簽約典禮，將投...

黃志芳扮胡迪警長 助台廠拓銷

外貿協會昨（29）日盛大舉辦一年一度的「2025貿協家庭日Journey To TAITRA」，以「玩具王國」為主題的盛...

顯而立見／商業合作 好聚也要好散

前陣子有則新聞引起不少討論：馬斯克與川普鬧翻了。這似乎也印證了一句老話：「合作，是建立在理解與認同之上，但終究也會被時間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。