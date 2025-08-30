文化助力企業永續！ ESG for Culture 論壇聚焦文化內容

由文化內容策進院(文策院)與勤業眾信永續轉型服務團隊(勤業眾信)共同舉辦的「公司治理新契機－當企業永續經營遇上文化內容」系列倡議論壇已經進入倒數場次，第五場圓滿落幕，論壇聚焦文化內容打造企業永續競爭力。

文策院院長王敏惠致詞時強調，文策院作為文化中介組織，透過串聯政府與民間資源，積極推動臺灣文化內容產業進步。

文策院去年成立的ESG for Culture影響力中心，作為企業與文化內容業者專業媒合平台，至今已經成功媒合逾百件企業與文化內容業者的合作案例，在未來也期許中心擔任企業與文化內容產業之間的橋樑，激發更多企業與文化內容業者合作，加速推進臺灣文化內容產業的永續發展。

論壇特別邀請聯合線上總經理官振萱到底場交流，展現對文化永續的高度支持。官振萱表示，udn已經與文策院簽署「文化聯合 打造永續影響力合作意向書」，期望透過媒體與文化內容的結合，擴大企業與文化內容業者的合作行動，並呼籲企業積極投入文化參與。

而以集團推動文化內容的具體實例分享，包括《琅琅原創大賞》打造沉浸式文學角落、《報時光》老派日曆透過舊報圖像再現臺灣文化特色，以及《500輯》為插畫師與永續議題提供舞台，充分展現媒體在文化轉譯中的實踐力。

聯合線上融媒體策略中心主任黃若庭進一步分享，《倡議家》頻道透過專題報導、行動媒合、講座論壇與員工參與，成為企業永續策略的強力夥伴，從「為地球做一件事」到「永續好日子」等活動，串聯企業、文化與社會，實踐ESG社會面價值，展現媒體在文化永續中的關鍵影響力。

論壇下半場，華城電機管理處風險管理部暨法務室組長謝璟琳與賦格兒童音樂文化事業共同創辦人周映璇，攜手分享企業與文化內容業者跨界合作的經驗。

謝璟琳指出，華城電機長期深耕桃園地區，積極投入在地回饋與公益活動。自與文策院簽署合作意向書之後，透過文策院的媒合與協助，促成多起與文化內容業者的合作案。相較於以往單次性的公益投入，文化內容具備跨越語言的特性，能更有效地傳遞企業的核心理念。

華城電機也藉由文化內容團隊的專業力量，將表演藝術與音樂演出帶入社區，讓更多在地民眾親身感受文化之美，進一步提升企業ESG行動的溫度，並擴大對地方社會的正向影響力。

論壇尾聲，勤業眾信永續發展與風險管理顧問公司副總經理莊于葶，向與會企業分享社會參與的策略與建議。她說，永續社會涵蓋議題廣泛，企業推動社會參與的活動，不限於單向的做公益或捐款行為，而應視為創造組織認同、打造雇主品牌、提升品牌價值與擴大社會影響力的重要契機。

文化內容能夠在企業管理的產、銷、人、發、財等各個面向，發揮其獨特力量，莊于葶呼籲企業將文化投入納入永續治理策略，發揮ESG for Culture的精神，開創ESG社會面的全新契機。

活動除了精彩的專題演講與對談交流，現場更集結天衍互動、萬花筒劇團、丞宇時尚創意整合科技、鞋子兒童實驗劇團、視納華仁文化傳播等多元服務的文化內容團隊提案，展現文化內容業者協助企業深化ESG實踐的多元合作潛力。

系列論壇最終場將於9月17日於台北君悅酒店舉行，誠摯邀請對文化合作與永續發展有興趣的企業踴躍參與，共同開創文化與永續融合的新契機：https://www.accupass.com/event/2505151401384987681700