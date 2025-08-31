中小企業永續轉型 標竿學習／崴正以本業助人 展現溫度

「我把客戶當恩人、員工當家人、企業當家庭」，說話的人是55歲才創業的崴正營造創辦人張正岳，他出身建築科班，從繪圖員、監工、主任一路做到企業高層主管，正是這樣訴求情感連結的起心動念，讓崴正營造成為一家有溫度的公司。不過，真正讓這家中小企業與眾不同的是，他們對永續的深耕與實踐。

崴正營造2021年底在台中成立，專注於住宅、廠房、醫院及學校等多元私人建案，創立三年多，已掌握20多個建案，締造逾百億業績。企業的永續意識並非憑空而來，張正岳回憶，2009年莫拉克風災高雄小林村的滅村事件，深深觸動了他。

「那一幕讓我非常難過，我覺得這是大地對人類的反撲。」當時任職於大型營造公司的他開始反思：「建築業是最取之於地球的產業之一，例如木材、建材都靠砍伐樹木，我們應該對這個世界做點有溫度的事。」

張正岳在企業社會責任（CSR）尚未流行的年代，即以實際行動投入公益，並推動成立「綠色聯盟」（2018年更名為「綠色智慧科技協會」），鼓勵供應鏈廠商共同投入綠色建築與災後重建，「我們做的是建築，就用本業去幫助災民重建，比捐錢更直接有效率。」

又例如高雄發生氣爆事件，張正岳帶領員工和廠商主動投入災後重建，當時駐守現場全力搶救的只有三組人馬：慈濟、台積電，以及他們的工班團隊，「我們不是金控或科技巨頭，沒辦法一次捐幾千萬，但我們有的是技術與人力。」這種從實用與本業出發的社會回應，展現了企業在公益實踐上的靈活與深度。

深入偏鄉 改善長者生活

後來，張正岳憑豐富的經驗與人脈另起爐灶，永續也成為品牌特色。崴正營造副總經理兼永續長林展永提到，三年多來，他們與臺灣山林復育協會合作，帶領公司員工及其家人在大肚山種回一百多個原生樹種，同時將在烏日知高圳等地認養山林。

隨著台灣面臨「超高齡社會」的挑戰，特別是獨居長者的生活品質問題，崴正也規劃在南投中寮等偏鄉提供長者居家修繕，以及無障礙環境改善服務。

這份堅持不只是口頭宣示，而是實實在在的行動，主動尋找鮮少有人做的公益議題作為切入點。張正岳常說：「我們營造業賺錢是基本，但不能只有財務，要做有影響力的事，幫助多少人比賺多少錢更重要。」

崴正營造這些年積極推動淨零與數位轉型，目標是強化企業韌性、回應氣候變遷，同時提升營運效率。具體行動包括了，成立綠色夥伴機制，協同供應商導入綠色建材與節能工法，如低碳混凝土、可回收隔間系統、推動工地環保標章驗證。

此外，他們也導入AI節能監測系統，例如在工地水電系統中裝設感測器，利用AI判斷是否需抽水或停止，以達節電效果；在工地推動建材分類回收、模板與鷹架重複使用，設計階段即納入碳足跡評估，減少未來拆除與修繕浪費等。

同甘共苦 推師徒制傳承

針對傳統營造業普遍依賴人力管理與紙本作業，效率低、資訊落差大，崴正營造看準數位轉型的必要性，主動建立一套系統性的改革策略。他們將三大年度目標：「數位轉型、低碳轉型、技術轉型」，列入部門KPI且與聯動獎金、績效評估系統掛鉤。因為企業要有願景，也要把策略落實在基層執行，這樣才有持續力。

「AI是人設計出來的，透過數據與備援機制，我們能讓決策更即時、更環保。」資訊部課長曾朝弘說。

張正岳也深信「得人才者得天下」，「我從底層上來，在他們最辛苦的時候一起做工地，所以現在工地上的技術人員、工班都願意支持我。」張正岳注重「做中學、帶中做」的領導方式，讓員工不只視他為老闆，更是領路人。許多主管一路跟隨創辦人，形成深厚的信任與凝聚力。

為了培育人才，崴正營造積極推動師徒制，例如工地主任要負責帶領訓練接班人，以傳承經驗，也培養後輩現場實戰力。一些專案導向的訓練，則可由實際建案帶動員工解決問題與流程管理能力。為鼓勵學習進修，公司也設立磐石菁英學苑，提供各種分級教育訓練。

成功關鍵 利他也能利己

「很多企業把教育訓練當成是義務，要投入成本，但我們認為教育訓練是一種投資。」崴正營造人力資源處經理陳昤聿說，除了降低離職率外，更看重關鍵職務的留任率。

「企業不能只是賺錢，要能幫員工成長，幫他們成家立業。這樣人才才會留下來。」張正岳語重心長地說。

在崴正營造，大學以上學歷的員工高達九成多，不只動員員工去做志工、植原生種的樹，還把員工家人一起帶過去，感受公司的善念與環保意識，也讓員工的流動性不像一般公司那麼高。

張正岳坦言：「大型企業有大型的作法，我們是中小企業，就做我們有能力做的事。」這種謙遜但不妥協的態度，讓崴正在疫情與景氣低迷的壓力中持續成長。

他總結企業成功的永續方程式為：「利他也能利己，我們取之於社會、用之於社會，終將形成正向循環。」