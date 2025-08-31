品牌商新款式產品鋪貨 高球代工四雄唱旺Q4營運

高爾夫球具代工四雄復盛應用（6670）、明安（8938）、大田（8924）、鉅明（8928）正擺脫營運谷底，隨品牌商相繼啟動新款式產品鋪貨布局，預期9月出貨量逐步增溫，預期第4季可重返營運高峰。

代工四雄全球市占率合計約八成，觀察營運變化，各業者步入第2季中期後的出貨量不像去年淡季不淡，恢復往年傳統淡季。以龍頭復盛應用7月營收來看，為近一年次低，單月18.91億元，年減10.6%、月減10.9%。

其他業者方面，明安7月營收9.46億元，年減6.7%；鉅明7月營收1.65億元，年減12.1%。同樣處於低檔。

高球具代工四雄2025年上半年獲利情況

不過，復盛應用日前指出，美國是高爾夫球主力市場，統計美國下場打高爾夫球人口，今年1、2月受限氣候因素下滑後已陸續回溫，帶動美國高爾夫球具零售金額成長，今年第2季年增2%、季增53%。

依最新數據，美國主要品牌商球具存貨量僅年增3%，回到正常範圍。因此，品牌商相繼啟動新品訂單；該公司今年營收表現可望呈U字型走勢，第4季有機會成為今年營收最高季度。

明安指出，品牌商庫存水位第3季回到疫情前周期性淡季模式；7、8月最淡；不過，預計9月出貨量開始上攻，第4季重返高峰。

據了解，明安因應客戶群期待，近幾年來加大力道投資越南，越南出貨比重已從去年40%至50%，現在達70%，大陸廠則降至30%。

鉅明表示，雖當前處出貨淡季，不過8月開始為主力品牌客戶投產新品，9月起可以少量出貨，第4季迎來備貨高峰。