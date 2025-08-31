快訊

統籌分配稅款爭議 卓揆大玩兩手策略？

聯合報社論／民眾疑美不安，朝野別只爭誰獲美國信任

品牌商新款式產品鋪貨 高球代工四雄唱旺Q4營運

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導
高爾夫球具代工四雄，隨品牌商相繼啟動新款式產品鋪貨布局，預期9月出貨量逐步增溫，預期第4季可重返營運高峰。（聯合報系資料照）
高爾夫球具代工四雄，隨品牌商相繼啟動新款式產品鋪貨布局，預期9月出貨量逐步增溫，預期第4季可重返營運高峰。（聯合報系資料照）

高爾夫球具代工四雄復盛應用（6670）、明安（8938）、大田（8924）、鉅明（8928）正擺脫營運谷底，隨品牌商相繼啟動新款式產品鋪貨布局，預期9月出貨量逐步增溫，預期第4季可重返營運高峰。

代工四雄全球市占率合計約八成，觀察營運變化，各業者步入第2季中期後的出貨量不像去年淡季不淡，恢復往年傳統淡季。以龍頭復盛應用7月營收來看，為近一年次低，單月18.91億元，年減10.6%、月減10.9%。

其他業者方面，明安7月營收9.46億元，年減6.7%；鉅明7月營收1.65億元，年減12.1%。同樣處於低檔。

高球具代工四雄2025年上半年獲利情況
高球具代工四雄2025年上半年獲利情況

不過，復盛應用日前指出，美國是高爾夫球主力市場，統計美國下場打高爾夫球人口，今年1、2月受限氣候因素下滑後已陸續回溫，帶動美國高爾夫球具零售金額成長，今年第2季年增2%、季增53%。

依最新數據，美國主要品牌商球具存貨量僅年增3%，回到正常範圍。因此，品牌商相繼啟動新品訂單；該公司今年營收表現可望呈U字型走勢，第4季有機會成為今年營收最高季度。

明安指出，品牌商庫存水位第3季回到疫情前周期性淡季模式；7、8月最淡；不過，預計9月出貨量開始上攻，第4季重返高峰。

據了解，明安因應客戶群期待，近幾年來加大力道投資越南，越南出貨比重已從去年40%至50%，現在達70%，大陸廠則降至30%。

鉅明表示，雖當前處出貨淡季，不過8月開始為主力品牌客戶投產新品，9月起可以少量出貨，第4季迎來備貨高峰。

營收 高爾夫

延伸閱讀

多國聯大期間將承認國家地位 巴勒斯坦領袖遭美拒簽

美參院軍委會訪國防部 顧立雄：盼美方更關注台灣安全

看不下去？法院再判川普違法「緊急」徵關稅 克魯曼嗆：自食惡果

豁免遭撤…三星、SK海力士陸廠陷危機 專家分析「未點名台積電」原因

相關新聞

中小企業永續轉型 標竿學習／崴正以本業助人 展現溫度

「我把客戶當恩人、員工當家人、企業當家庭」，說話的人是55歲才創業的崴正營造創辦人張正岳，他出身建築科班，從繪圖員、監工...

品牌商新款式產品鋪貨 高球代工四雄唱旺Q4營運

高爾夫球具代工四雄復盛應用、明安、大田、鉅明正擺脫營運谷底，隨品牌商相繼啟動新款式產品鋪貨布局，預期9月出貨量逐步增溫，...

大數字／全台造紙總產量去年衰退4.7%…接近九年低點

在全球經濟放緩、中國復甦不如預期，以及地緣政治風險加劇的背景下，2024年全台造紙總生產量持續下降，跌破連續七年維持的4...

大數字／紙業銷量表現 內溫外冷

2024年國內紙業從銷售表現來看，呈現內溫外冷，總銷售量388.9萬公噸，比前年減少3.7%；內銷量252萬公噸，增加2...

大數字／紙漿回升動能 不如預期

2024年紙漿市場受經濟景氣和政策影響甚大，主要受到中國經濟停滯以及產能過剩的影響，回升動能不如預期。2024年國內紙漿...

產業追蹤／跳出迷思迎戰AI產業革命

ChatGPT編寫程式的能力持續提升，無碼No Code時代來臨；美國自2023年以來電腦程式設計的平均就業人數下滑27...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。