共度浪漫夜！東海藝術商圈「爵士音樂美食節」盛大登場

美食佳餚、野餐音樂一次滿足！台中市政府經濟發展局輔導的東海藝術商圈，30日再次與爵士音樂節攜手合作，舉辦「東海爵士音樂美食節」，作為爵士音樂節的首場巡演活動。

同時為推廣商圈多元美食、強化觀光吸引力，商圈加碼推出解任務享限量「台灣珍奶及異國奶茶免費喝」，共送出400杯，場場爆滿、秒殺，讓民眾在音樂、美食與沁涼飲品的陪伴之下，共度夏末最浪漫的夜晚。

經發局長張峯源表示，東海藝術街商圈是國內知名「文藝」聚落，因鄰近東海大學、文人雅士匯集，形成文藝品、古董、新潮服飾、茶坊及咖啡店聚集之地，2013年商圈正式成立後，在商圈主委郭達鴻及歷屆幹部努力之下，結合不同資源邁向多元化發展，吸引許多異國料理及飲品進駐，深受年輕人喜愛，也是遊客來台中的必訪景點。

商圈連續兩年與爵士音樂結合，如同千里馬遇上伯樂，互相襯托拉抬，再次豐富商圈文化元素與內涵，今年特別加碼「台中之光」珍珠奶茶、異國奶茶，推廣城市美食也讓商圈越在地越國際。

東海藝術街商圈主委郭達鴻表示，今年活動延續經典的特色美食商品市集和爵士音樂，最受期待的「特色野餐組合」，由商圈店家精心推出，活動前27日就以線上預購售罄、相當搶手，提前在爵士音樂節前夕享受野餐音樂會。

另一個亮點是首度推出的商圈限定「東海Art杯」，以實用馬克杯作為優惠券概念，持杯至指定商圈店家可享獨特優惠，落實環保還兼具收藏價值，也延續活動效益、帶動長期商機。

文化局長陳佳君表示，這次表演卡司相當精彩，邀來入圍過金曲的黃煜傑老師與其樂團，用古典底子融合爵士律動，帶來情感滿滿的演出；由薩克斯風手Easen帶領的新生力量「臺中爵序大樂團」，展現年輕世代推廣爵士的活力。