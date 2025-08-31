產業追蹤／AI財務課 中小企業必修

隨著人工智慧（AI）技術迅速發展，財務管理領域的數位轉型已成為現代企業經營的重要課題。特別對資源有限的中小企業而言，有效掌握並應用AI財務工具，將能顯著提升企業競爭力與經營效率，拓展市場發展潛力。

根據丹麥學者Lasse Nielsen Langendorf與Md Saifuddin Khalid於2025年發表的文獻回顧，分析了33篇關於數位化訓練課程的研究成果。這項研究報告指出，儘管擴增實境（AR）和混合實境（MR）等數位教育技術能提升學習效率與生產力，但是僅單純依賴這些數位技術，並不足以達到理想的訓練效果。該研究還特別強調，課程設計必須強調實作性及延續性的支援，並加強與產業界的合作，才能建立更完整有效的訓練策略。

因此，為能有效落實政府推動中小企業AI財務轉型的政策目標，財團法人商業發展研究院（商研院）特地建立了一套完整而系統化的輔導流程，其內容涵蓋了實作型培訓課程、企業訪視輔導，以及AI財務工具媒合應用，並以各產業公會需求為出發點，希望協助企業能夠逐步解決轉型過程中所遇到的各類實務問題。

商研院與國內多所大專院校更進行深度合作，根據服務業與製造業不同的產業特性，設計以實務操作為核心的AI財務培訓課程。

其課程內容包括：財務系統基礎理論、AI財務分析方法、智慧型企業資源規劃（ERP）系統運用，以及AI財會系統的實務操作，希望透過多元且靈活的線上直播與實體上機實作方式進行，以滿足企業學員多樣化的學習需求。

然而，從產業發展與政策落實角度來看，培訓課程僅是轉型的基礎階段，如何將課程所學轉化為企業實際效益，才是真正實現數位轉型的關鍵。

因此，在培訓課程結束後，還特別增加企業訪視輔導階段，由專業顧問團隊進行輔導訪視，透過訪談與需求診斷，更能精確掌握企業在財務管理上的挑戰與痛點，有助擬定解決方案。

在訪視診斷完成後，可以進一步媒合企業需求與適合的AI財務工具，提供精準且客製化的解決方案建議，協助企業快速有效地導入AI工具。目前已有多家企業透過此系統化輔導流程取得顯著成效，包括財務對帳時間縮短近一半、應收帳款逾期比例明顯降低、庫存管理效率大幅提升，有效降低營運成本並提高整體利潤。

儘管已經有初步成效，但未來政策仍然應認持續深化與優化相關機制，包含強化專業輔導團隊的規模與能力、擴大AI工具媒合服務的範圍與精準度，以及強化AI技術導入成效的追蹤與評估，以提供企業更全面且有效的延續性支持。

透過從課程培訓、訪視輔導到AI實務應用的完整系統性流程規劃，政策能更有效地協助中小企業落實數位轉型，實現產業升級與永續發展的政策目標，進一步鞏固我國中小企業的整體產業競爭力。

（作者是商業發展研究院國際數位商業研究所研究員）