大數字／紙漿回升動能 不如預期

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

2024年紙漿市場受經濟景氣和政策影響甚大，主要受到中國經濟停滯以及產能過剩的影響，回升動能不如預期。2024年國內紙漿產量282,999公噸，年增11.2%，不過，銷量不增反減，其中，內銷211,618公噸，年減6.5%，外銷6,689公噸，年減30.8%，合計整體銷量218,307公噸，年減7.5%。

回顧2024年上半年紙漿價格，因漿廠受成本壓力、減量生產等因素強勢支撐價格，使紙漿價格能穩定上漲，但下半年全球景氣疲弱、終端需求不振等影響，又遇中國及南美陸續有新產能百萬噸的投產訊息，導致市場信心不足，於傳統淡季時轉跌，至12月旺季方有止跌回穩。

國內紙漿業者以華紙為首，生產基地橫跨兩岸，共計五座生產基地。華紙2024年全年紙漿生產342,491公噸，除自用226,640公噸外，紙漿對外銷銷售70,898公噸。在紙張方面，華紙全年紙張生產358,633公噸，紙張內銷168,532公噸、外銷 222,495公噸，合計391,027公噸。

隨著國際環保政策加強和企業與消費者的環保意識提高，漿、紙產品是來自永續木材纖維組成，業者更加注重環保產品發展，紛紛推動製程節能減碳和環境友好，未來朝綠色低碳方向發展，以完善綠色製造體系的挑戰。

以華紙為例，因應全球限塑要求及減碳趨勢，自2021年以來積極轉型，投入研發新型的纖維材料產品，現已轉型為可回收全循環材料供應者，利用製漿優勢生產全循環終端產品，以循環經濟為發展核心。

中小企業永續轉型 標竿學習／崴正以本業助人 展現溫度

「我把客戶當恩人、員工當家人、企業當家庭」，說話的人是55歲才創業的崴正營造創辦人張正岳，他出身建築科班，從繪圖員、監工...

品牌商新款式產品鋪貨 高球代工四雄唱旺Q4營運

高爾夫球具代工四雄復盛應用、明安、大田、鉅明正擺脫營運谷底，隨品牌商相繼啟動新款式產品鋪貨布局，預期9月出貨量逐步增溫，...

大數字／全台造紙總產量去年衰退4.7%…接近九年低點

在全球經濟放緩、中國復甦不如預期，以及地緣政治風險加劇的背景下，2024年全台造紙總生產量持續下降，跌破連續七年維持的4...

大數字／紙業銷量表現 內溫外冷

2024年國內紙業從銷售表現來看，呈現內溫外冷，總銷售量388.9萬公噸，比前年減少3.7%；內銷量252萬公噸，增加2...

產業追蹤／跳出迷思迎戰AI產業革命

ChatGPT編寫程式的能力持續提升，無碼No Code時代來臨；美國自2023年以來電腦程式設計的平均就業人數下滑27...

