大數字／紙漿回升動能 不如預期

2024年紙漿市場受經濟景氣和政策影響甚大，主要受到中國經濟停滯以及產能過剩的影響，回升動能不如預期。2024年國內紙漿產量282,999公噸，年增11.2%，不過，銷量不增反減，其中，內銷211,618公噸，年減6.5%，外銷6,689公噸，年減30.8%，合計整體銷量218,307公噸，年減7.5%。

回顧2024年上半年紙漿價格，因漿廠受成本壓力、減量生產等因素強勢支撐價格，使紙漿價格能穩定上漲，但下半年全球景氣疲弱、終端需求不振等影響，又遇中國及南美陸續有新產能百萬噸的投產訊息，導致市場信心不足，於傳統淡季時轉跌，至12月旺季方有止跌回穩。

國內紙漿業者以華紙為首，生產基地橫跨兩岸，共計五座生產基地。華紙2024年全年紙漿生產342,491公噸，除自用226,640公噸外，紙漿對外銷銷售70,898公噸。在紙張方面，華紙全年紙張生產358,633公噸，紙張內銷168,532公噸、外銷 222,495公噸，合計391,027公噸。

隨著國際環保政策加強和企業與消費者的環保意識提高，漿、紙產品是來自永續木材纖維組成，業者更加注重環保產品發展，紛紛推動製程節能減碳和環境友好，未來朝綠色低碳方向發展，以完善綠色製造體系的挑戰。

以華紙為例，因應全球限塑要求及減碳趨勢，自2021年以來積極轉型，投入研發新型的纖維材料產品，現已轉型為可回收全循環材料供應者，利用製漿優勢生產全循環終端產品，以循環經濟為發展核心。