大數字／紙業銷量表現 內溫外冷

2024年國內紙業從銷售表現來看，呈現內溫外冷，總銷售量388.9萬公噸，比前年減少3.7%；內銷量252萬公噸，增加2.8%，外銷主要受到最大出口地中國大陸持續增產但經濟內捲影響，使外銷量136.8萬公噸，減少13.7%，顯示內需市場在電商物流、餐飲外帶與包裝需求支撐下仍有韌性，但國際市場競爭激烈、價格壓力大，加上需求趨緩，導致整體出口動能明顯轉弱。

以紙種來看，紙張內銷較前一年減少0.8%、外銷亦減少3.1%，主要受國際競爭影響。紙板內銷較2023年增加3.8%、外銷大幅減少15.4%，凸顯出口市場受到區域產能過剩與價格削價競爭的雙重壓力。從出口地區觀察，紙張和紙板最大出口國皆是中國大陸，其中紙張次要市場為美國與印度，紙板則是越南、孟加拉。

國內紙業龍頭永豐餘表示，2024年台灣內需穩定成長，民間消費動能持續回溫，是以內銷市場緩步增溫。永豐餘台灣區工紙及下游加工紙品把握內需穩健復甦，國內銷量較2023年度提升，而工紙外銷量因東南亞包裝市場仍未顯著復甦而較前一年度減少。

正隆銷售地區以國內市場為主，外銷市場則包括中國、日本、東南亞等市場。正隆表示，2024年包裝內需略有提升，但外銷表現仍未見顯著改善，整體用紙需求仍低於往年水準，顯示產業復甦進程不均，並對包裝供應鏈產生連鎖影響。