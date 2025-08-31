大數字／全台造紙總產量去年衰退4.7%…接近九年低點

在全球經濟放緩、中國復甦不如預期，以及地緣政治風險加劇的背景下，2024年全台造紙總生產量持續下降，跌破連續七年維持的400萬公噸門檻，年減幅達4.7%，並寫下近九年低點。同時，造紙業面臨淨零排放政策推動下，智慧化、綠色製程等關鍵行動也同步加速，成為業者因應內外變局的必經之路。

根據台灣造紙工業同業公會2024年統計年報，反映新冠疫情之後的經濟局勢，去年紙與紙板總生產量389.5萬公噸，較2023年減少4.7%，跌破自2017年來400萬公噸產量門檻。其中，紙張生產量74.5萬公噸，占總生產量19.1%，較前一年生產量減少3.2%；紙板年產量為315萬公噸，占總生產量80.9%，較前一年度減少5.1%。

由於紙板產量明顯下滑，帶動整體回收紙消費需求同步減少。2024年回收紙總消費量為365.4萬公噸，較前一年減少5.7%。其中，國內回收紙為274.2萬公噸，比2023年增加1.3%，占總消費量75%；進口回收紙91.2萬公噸，較2023年減少21.8%，占總消費量25%。國內造紙業目前仍優先使用國內回收紙，並持續落實回收紙雜紙、雜物容許率驗收，2024年回收紙回收率為70.9%，利用率為93.8%。

從產業鏈角度觀察，造紙業屬於中游製造環節，上游為回收廢紙等回收業者，下游則是紙箱廠等包裝產業。企業能否取得可觀收益，與原料供應是否充足以及下游需求是否旺盛息息相關。國內造紙業主要包括永豐餘（1907）、正隆（1904）、榮成（1909）等紙廠，三大業者連同關係企業合計約占全台六成銷量，產品以工業用紙板為主，供應下游紙板及紙器加工廠的需求。

正隆表示，2024年國內造紙產業依然面臨需求疲弱與去庫存的挑戰，包括終端需求疲軟、產業調整庫存的壓力，以及國際原物料價格、能源與環境成本和人工費用的持續上升。

展望2025年，將持續推動自動化與數位化轉型，提升生產效能與市場競爭力，進一步把握全球供應鏈修復及市場回穩所帶來的成長潛力。

永豐餘表示，去年全球通膨緩步回降，下半年美歐啟動降息循環，美國經濟朝軟著陸邁進，中國仍受房地產危機、產能過剩及需求不振問題使景氣處下行。展望2025年，預期主要仍以台灣內需支撐，隨著資通訊供應鏈回流、國際大廠投資台灣，企業加速投入綠能及減碳設備，可望挹注民間投資動能。長線來看，包裝減塑環保趨勢帶動工業用紙需求增長，未來工紙紙器市場發展依然深受期待。

榮成認為，2025年全球市場仍存在諸多不確定因素，如美國關稅政策變動及產業供應鏈區域分化重新調整等，使得工紙市場持續存在挑戰。然而，藉由持續擴充綠色包裝紙箱廠產能，同時強化低碳環保及永續包裝為導向的產品研發設計，以客製化高附加價值的產品包裝解決方案，滿足客戶的需求，預期2025年工紙產業有望迎來供需平衡修復與溫和增長。