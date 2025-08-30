台灣鋰電池公司進軍捷克 拚歐洲「非中供應鏈」商機

快訊

中央社／ 布拉格30日專電

隨著歐洲對綠色能源與智慧交通的需求不斷提升，台灣鋰電池模組廠進軍歐洲市場，未來將聚焦有「非中供應鏈」需求的客戶。駐捷克代表陳立國說，綠色永續為國際共識，這不僅展現企業遠見，也彰顯捷克政府重視台灣投資。

台灣鋰電池模組廠西勝國際29日宣布捷克子公司開幕。駐捷克代表陳立國參加開幕會表示，現場也有來自捷克貿工部以及捷克投資促進局的官員，充分顯示捷克政府對於吸引台灣投資的重視。此次開幕典禮亦為台灣與捷克攜手邁向綠色經濟的象徵。

陳立國說，全球能源轉型、綠色永續成為國際共識，台灣企業選擇落腳捷克，象徵台灣與捷克攜手邁向綠色經濟，不僅展現企業的遠見，更契合歐盟積極推動綠能產業與能源儲存的發展方向。

西勝國際董事長黃宗偉表示，歐洲市場對綠色能源與智慧移動電能解決方案的需求持續增長，期待透過捷克子公司的營運，為客戶提供更快速與優質的服務，同時為推動ESG永續能源發展貢獻力量。

公司指出，西北歐為歐洲主要市場，其中又以德國為主，占歐洲市場約20%；捷克位於歐洲製造工業心臟地帶，鄰近德國，有完善的工業基礎與便捷的物流網絡，且人力與營運成本相對較低，在捷克設廠具優勢。

業者未來將把重點放在有「非中供應鏈」需求的客戶上。目前捷克鋰電池產業有許多中國廠商投入，但捷克與歐盟部分政府單位對中國供應鏈有敏感顧慮，傾向採用非中來源的材料與零組件，避免中國掌握電力控制、用電數據等資訊。

公司表示，未來將聚焦於電池模組的在地化製造、維修及技術支援，並透過短鏈供應模式，縮短交貨時程、降低運輸成本，以滿足歐洲市場對高效能電池日益增長的需求。

捷克 電池模組

