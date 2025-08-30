限貸令後解約量增 業者：購屋族恐慌性退屋浮現

據內政部統計，去年央行祭出限貸令，每月平均解約件數由144件增至240件，占整體交易僅1.1%。不過有業者表示，限貸令上路後，預售屋解約量激增，與政策前相比放大逾4倍，衝擊不可小覷；首購族與新青安貸款申請者首當其衝，市場出現恐慌性退屋與資金壓力。

台中市建築經營協會理事長楊志鵬向中央社記者指出，央行去年9月祭出第7波房市信用管制後，預售屋解約明顯增加。他根據內政部統計資料指出，2021年7月至2025年6月的4年期間，預售屋解約總件數4418件。

其中，實施限貸令前38個月，也就是2021年7月至2024年8月，預售屋解約量為2018件、平均每月53件；2024年9月限貸令實施後10個月達2400件、平均每月240件，增加約4.5倍。他直言，「限貸令前後，預售屋解約量落差這麼大，怎麼會沒有影響？」

楊志鵬說，新青安貸款由八大行庫主辦，至去年底已接近滿水位，導致借款人申請受限，核貸期拉長，引發購屋糾紛，甚至有人被迫解約或轉向其他銀行，利率普遍被調高約1%。

他說，許多首購民眾「猶如熱鍋上的螞蟻」，建議放寬新青安貸款的承作範圍，不僅限於八大公股行庫，也可由其他銀行及金融機構參與承作，由承作金融機構與借款人商議貸款條件，將補貼息補給承作銀行。

中華民國不動產協進會理事長、龍寶建設董事長張麗莉受訪指出，市場確實出現解約潮，雖尚未嚴重失控，但政策讓客戶擔心貸款成數不足，造成還款壓力與恐慌感，且多數客戶為自住型而非投資客，都想盡辦法自籌資金以避免違約，「但違約及解約潮還在持續發生。」

張麗莉表示，限貸令首當其衝的，正是首購族首購和申請新青安者，可能會因提供的信用保障不足，而在銀行貸不到款，產生恐慌進而解約或違約，並遭沒收訂金。「我曾聽到有客人因得知限貸令消息，寧願認賠，被沒收成交總價15%的違約金，就是要把房子退掉，也不敢冒險背上貸款壓力。」

此外，外界提到的建商倒閉潮，她指出，全台約有1萬多家大小建商，倒閉只占少數，不到10家，但業者普遍歸因於政策緊縮，導致市場觀望氣氛加重，形成解約潮與建商現金流惡化的隱憂。

她也呼籲，政策不應「溯及既往」，否則不僅影響買方資金調度，也將使建商面臨更多解約與資金風險，進一步衝擊市場信心。

不動產資訊研究中心、住展雜誌發言人陳炳辰分析，限貸令確實造成部分解約，但尚未到失控狀態，部分案例是在政策上路前或房市冷卻期已發生，並非全因貸款受限，只是因交屋潮到來，恐怕才要開始進入暴風圈。

陳炳辰進一步指出，部分市場已傳出資金卡關的情況，例如中部有建案200多戶中僅30多戶交屋，如果200多戶是完銷狀態，6、7成的人當中肯定不乏因貸款問題無法交屋；若建商資金緊繃將影響其他案子推動，甚至衍生爛尾樓或建商倒閉潮。