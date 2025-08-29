黃志芳扮胡迪警長 助台廠拓銷

外貿協會昨日舉辦家庭日，以「玩具王國」為主題，董事長黃志芳（右）化身「胡迪警長」，兒子（中）扮演玩具總動員劇中角色跟員工同樂。貿協／提供
外貿協會昨（29）日盛大舉辦一年一度的「2025貿協家庭日Journey To TAITRA」，以「玩具王國」為主題的盛會，辦公室變身遊戲場域，董事長黃志芳化身「胡迪警長」驚豔全場。

對於內閣2.0新官上任，積極配合政策協助國內業者加速推動國際化腳步。

內閣2.0新官上任，黃志芳指出，未來貿協將配合國家政策，積極協助微型產業發展；推動電子產業供應鏈在全世界發光發熱；協助國內所有產業用更新穎的方式拓銷，進行國際行銷分散市場，推動產業升級，強化國際競爭力。這場活動約1,500名員工及家屬參加，不僅僅是一場派對，更是貿協企業文化「活力、創新、以人為本」的具體展現。

