黃志芳扮胡迪警長 助台廠拓銷
外貿協會昨（29）日盛大舉辦一年一度的「2025貿協家庭日Journey To TAITRA」，以「玩具王國」為主題的盛會，辦公室變身遊戲場域，董事長黃志芳化身「胡迪警長」驚豔全場。
對於內閣2.0新官上任，積極配合政策協助國內業者加速推動國際化腳步。
內閣2.0新官上任，黃志芳指出，未來貿協將配合國家政策，積極協助微型產業發展；推動電子產業供應鏈在全世界發光發熱；協助國內所有產業用更新穎的方式拓銷，進行國際行銷分散市場，推動產業升級，強化國際競爭力。這場活動約1,500名員工及家屬參加，不僅僅是一場派對，更是貿協企業文化「活力、創新、以人為本」的具體展現。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言