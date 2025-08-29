三建商結盟 奪高雄捷運聯開案 擬投資253億

高雄捷運O10/Y18衛武營聯開案，由達麗（6177）、華友聯、海悅團隊獲選最優申請人，昨 （29）日與高雄市政府舉辦簽約典禮，將投資253億元，打造衛武營站周邊成為高雄的國際藝文聚落。

高雄市副市長林欽榮表示，本案基地緊鄰衛武營國家藝術中心，因此結合旅館、藝文創作、商業生活等指標功能，規劃設計旅館，邀請國際品牌經營管理，為前來衛武營兩廳院表演的劇團和觀眾旅客提供一個舒適的住宿空間，前來高雄觀光探索提供一個全新的選擇。

高雄捷運O10/Y18衛武營聯開案內容

一樓空間設置表演劇場，以黑盒子（Black Box）為設計概念，能容納120至200席觀眾及各種類型表演與活動，將優先提供新創劇團使用，建築物低樓層為孵育青年創業基地，支持發展高雄在地藝文團體的空間，中央核心廣場空間透過彈性使用空間規劃，可以舉辦臨時展覽、假日市集、音樂會等活動，打造充滿藝文魅力的「衛武營藝術之丘」。

捷運局吳嘉昌局長表示，本案基地於衛武營國家藝術文化中心北側、黃線Y18站/橘線O10站交會處，基地面積1.8公頃，約5,450坪、規劃五棟地上38至52層的複合式建築物，包含旅館、辦公、住宅、商店及社區生活設施複合型大樓，預計2033年至2036年分階段完工。