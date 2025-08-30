運價指數終止連11跌

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

運價指數終止連11跌，全球運價跌深反彈，美西、美東線都開始上揚，推升最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數於昨（29）日出爐，指數上漲29.7點至1445.06點，周漲幅2.09%。

國內的物流業者分析，全球貨櫃輪運價這波跌幅太深，隨著各大貨櫃輪業者開始減班，市場運價終於回穩，業界觀望旺季效應會不會在9月顯現，可以預期運價回到平穩期，靜待歐美年底聖誕節、新年拉貨潮出籠。

隨著美國與各國的關稅談判陸續公布確定，客戶端也開始談妥關稅的因應方法之後，有助於出貨量增加，進一步推升貨櫃輪需求。

根據最新運價，遠東到美西運價每FEU（40呎櫃）達1,923美元，較前一期上漲279美元，漲幅達16.97%；遠東到美東運價每FEU達2,866美元，較前一期上漲253美元，漲幅9.68%。

其中遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達1,481美元，較前一期下跌187美元，周跌幅11.21%；遠東到地中海運價每TEU達2,145美元，較前一期下跌80美元，周跌幅3.59%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU較前一周上漲21美元，漲幅5.27%。

