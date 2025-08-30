關稅...進口車最大變數

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

貨物稅修正三讀通過，影響汽車市場銷售的變數減少一個，汽車業界認為，下一個最大變數是汽車關稅，只要關稅不宣布，進口車廠不敢進新車，只能賣庫存。

業者指出，貨物稅減徵對於國產車影響大，關稅對進口車的影響更大。貨物稅新購5萬元的減徵，相對於大部分百萬元以內的國產車而言，占比高於5%，如果再加上汰舊換新的5萬元，影響更大。進口車的關稅則是數額相當高，一般落在200萬元上下的進口車，無論關稅是否一次調降到零，影響的金額至少10萬元以上，這也是第2季以來進口車業者普遍銷售吃虧的關鍵。

關稅 進口車 國產車

