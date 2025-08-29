第十七屆「上銀智慧機器手實作競賽」得獎名單揭曉，智慧撞球冠軍獎由虎尾科大奪得，智慧分揀單項冠軍為台灣科大，智慧裝配單項冠軍為淡江大學，應用組評審特別獎分別為淡江大學、台灣海洋大學等。

今年上銀智慧機器手實作競賽，於8月20日至23日一連4天，在南港展覽館登場，大專院校 「應用組與撞球組」報名共37隊183人次，經激烈的複賽與決賽後，得獎隊伍11組59人次；技職組「智慧堆疊與智動創造」報名共69隊328人次參賽，經激烈的複賽與決賽後，得獎隊伍31組149人次。

上銀指出，1至17屆累計參賽隊伍792組4,054人次，得獎隊伍271組1,630人次。

面對AI發展趨勢與人形機器人的蓬勃發展，AI人形機器人將融入日常生活中，機器人的手部愈靈巧，就愈能幫助精準運作，進而提高生活品質，降低全球少子化與高齡化的負擔。

上銀舉辦智慧機器手實作競賽，提供一個學習平台，讓同學們於舞台上一展長才；未來在產業應用上，將機器手臂導入生產與創意應用，可以降低少子化衝擊，在智慧製造方面，機器設備搭配機器手臂來協助生產製造，已是大勢所趨。

上銀從2008年開始，為了激發並鼓勵國內的年輕學子，投入機器手臂的研發和創意應用，特別舉辦「上銀智慧機器手實作競賽」。透過這個平台，大家能夠發揮創意，互相交流學習，也帶動智慧自動化產業的快速發展。

上銀強調，希透過競賽可以讓青年學子發揮創意，也因互相觀摩而學習成長，帶動智慧自動化產業蓬勃發展。

比賽第一天，上銀科技董事長卓文恒特別到比賽現場，給參賽同學加油打氣，他首先祝賀成功晉級決賽的六組隊伍，當天的比賽項目是智慧撞球，智慧撞球看似簡單，但實際上是這四天比賽中，最具挑戰性的項目之一。它融合了物理學、幾何學、戰術策略與控制技術，更加考驗大家的團隊默契與臨場反應能力，這些都需要長時間的努力與磨練。

卓文恒指出近年來，智慧製造、AI機器人話題非常火熱，來參加上銀競賽，不管未來升學做研究，或是進入職場都會很有幫助，未來也能將所學運用產業中。

評審委員臺灣師範大學教授鄭慶民表示，非常敬佩上銀推動機器手臂教育，二年前共同推動的工科學生技藝競賽「機器手臂技術」，如今已變成亮點。

鄭慶民說，今年學生水準進步的很快，看比賽很緊張，非常刺激，許多隊伍在夾治具很有巧思，希望未來能有更多隊伍來參加競賽，對於機器手臂的專業技能，有學習與競賽的機會，也感謝上銀提供學生可以發揮的機會與平台。

評審委員城市科大副教授沈混源表示，今年同學不管是資訊科、機械科、電機科或控制科，在自動化領域因為有上銀手臂捐贈與軟體協助，讓大家的表現愈來愈好。評審會特別鼓勵努力不懈、堅持到底的精神，與有創意勇於突破，用不同方法去思考的精神。

沈混源說，智動創作讓他很驚艷，不但所有同學成功達陣，連高中生也會機電整合，同學利用各種方式去解決問題，如三隻筆；今年可以看到同學們，上網搜尋資料與解決問題的能力都很強，有的同學不但用Ｘ、Ｙ軸，也用到Ｚ軸，非常不簡單大家都很厲害。

上銀處長吳文加表示，「智動創造」這個題目對他意義重大，當初使用滾珠螺桿與線性滑軌，用比較陽春的機構給大家使用，三年後大家在上面點綴愈來愈多東西，他還以為是新買來的系統。