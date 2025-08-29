8月房市交易量下滑！專家：喊降息救房市誤會大了 關鍵在這裡

台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察2025年8月價量變化，各縣市買氣表現皆較上月疲弱，整體月減2.9%，年減21.4%，其中桃園月增逾15%，年減不到一成，表現均為六都、新竹縣市中最佳。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，雖然8月底來到民俗月，不過現代社會對於民俗月的忌諱程度低，只要避開農曆七月入厝，其餘看屋簽約幾乎都不太刻意避開，買氣低迷的關鍵問題還是貸不滿，沒錢買，整體市場仍呈現盤整格局。

張旭嵐指出，桃園市因屬北台灣的相對平價都會，低總價交易表現穩定，受貸款影響的程度也相對輕，因此仍有不錯的月增幅成績。

由於上周美國聯準會釋出9月可望降息的訊號，部份市場聲音期待台灣跟進降息，以便為台灣經濟和房市注入一線生機。不過張旭嵐觀察，從2022年以來，美國升降息相抵，累計三年內已升16碼，台灣僅升息3.5碼，顯示一直以來台灣對於利率並非緊跟美國策略，而是偏向保守緩和作風，緩漲緩降，加上目前物價通膨問題緩和，因此9月央行降息的機率並不大，預估利率將連六凍。

根據中央大學台灣經濟發展研究中心與台灣房屋集團合作調查的「購買房地產時機」8月調查結果為92.73點，與7月的調查結果94.48相較，下降1.75點，續創2020年8月以來之新低紀錄，維持在100點以下之悲觀區間，代表民眾對房市的信心持續下探。

張旭嵐表示，目前影響房市最大的關鍵還是政策，央行信用管制鎖住資金活水，形成「想買的貸不到、能貸的又貸不滿」，影響買氣的關鍵不是利率、而在成數。