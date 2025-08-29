亞果台中國際遊艇碼頭正式啟用 遊艇嘉年華同步登場

亞果遊艇（7566）斥資10億元建置的「亞果台中國際遊艇碼頭」，29日舉行啟用典禮，董事長侯佑霖宣布，亞果將在台中港規劃全台第一座遊艇海上保稅倉及遊艇展銷中心，全力拓展遊艇銷售業務，亞果也計畫於明年申請股票上櫃。

侯佑霖透露，目前國內除了東哥等遊艇之外，國外包括義大利、法國、德國、英國、波蘭、芬蘭及美國等遊艇業者，都紛紛來台探路，展現積極搶攻台灣市場的企圖心。亞果旗下的亞平遊艇開發，目前已代理波蘭Galeon、義大利Cranchi等七家遊艇。

另外，侯佑霖表示，繼台中港之後，亞果基隆八斗子國際遊艇碼頭BOT案預計10月底與基隆市政府簽約，而台北港國際遊艇碼頭已簽約，力拚2027年完成環島遊艇港海上建設的目標。

亞果今日在全新落成的亞果台中港遊艇碼頭，舉辦首屆「台中亞果遊艇嘉年華」，吸引40多家國際頂尖品牌與相關業者參與，同步宣告台中唯一、也是中台灣首座大型國際級遊艇碼頭正式啟用。

後續基隆八斗子國際遊艇碼頭將規劃186個船席，並有百貨商場及飯店等設施，台北國際遊艇碼頭規劃57個船席，連同高雄、台南、澎湖及台中，亞果遊艇碼頭船席合計將達653個船席。

據了解，亞果台中港國際遊艇碼頭第一期啟用的48個船席，目前已售出20席，售出率超過四成，反應相當熱絡。而亞果位於高雄、台南及澎湖的三座國際遊艇碼頭，合計有309個船席，累計售出率近70%。

侯佑霖指出，香港人口約750餘萬人，卻擁有1.2萬艘遊艇，日本每1,000人有1艘遊艇，加拿大每6人有1艘遊艇，而目前台灣遊艇只有四、五百艘，亞果遊艇會員約1,100餘人，顯示市場仍有極大的發展空間。

亞果今年3月在台南遊艇展，創下高達1.4億元成交額，清楚驗證台灣中高端市場對於「海洋生活方式」的強烈需求。隨著台灣遊艇及帆船數量持續增加，預期對專屬遊艇及帆船泊位的需求日益增長。

而據了解，亞果去年累計售出5艘遊艇，交易金額約1.2億元；今年到目前為止也售出5艘遊艇，由於船型較大，金額逾1.5億元，下半年還有一艘大型遊艇要交船，金額約6,700萬元。

另外，亞果在台南遊艇港碼頭旁規劃的建案「亞果居一期」76戶已銷售完畢，第二期100戶二房產品將在明年第1季進場銷售，每戶總價1,500萬至2,000萬元間，總銷約20億元。

今天登場的台中亞果遊艇嘉年華，突破傳統展覽模式，結合了展銷、體驗、教育與休閒，打造全方位的海洋生活平台，活動將一連舉行三天。現場規劃有頂級船艇與設備展示，集結了40餘家國內外頂尖遊艇品牌。

另外還有互動體驗與親水活動，「水域展區」提供親水體驗，遊客可參與碼頭參觀與帆船搭乘體驗，或親自嘗試SUP(立式划槳)與水上休閒用品，貼近真實航海體驗。