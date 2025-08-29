鋼市回溫 中鋼7月虧損收斂、燁輝9月盤價調漲

鋼市景氣逐漸回溫，上游龍頭中鋼公布7月自結稅前淨損為新台幣8.4億元，因鋼品售價與成本結構改善，且中能風場發電度數增加，較6月淨損大幅縮小。下游鋼廠燁輝則宣布9月內銷盤價每噸調漲600元，10月外銷盤價持平，呼應市場「持穩向上」。

中鋼今年前7月累計稅前淨損為24.08億元，較去年同期稅前淨利為40.80億元，由盈轉虧。中鋼表示，因鋼鐵業銷售數量及單價減少，導致營業損失增加，另礦業投資獲配股利減少及財務成本增加，使業外支出增加。

展望前景，中鋼表示，美國對等關稅政策逐步明朗，貿易不確定性緩解；鋼鐵市場部分，美歐流通行情仍見持穩，中國大陸推動避免惡性競爭政策，並落實環保限產，加上市場庫存處於低位，帶動區域流通行情上漲，中國寶鋼、越南台塑河靜均開出漲盤，強化市場信心，國際鋼價後市看升。

鍍面鋼品大廠燁輝今天公布9月內銷盤價，鍍鋅、烤漆鋼品每公噸皆調漲新台幣600元，10月外銷報價為平盤。

燁輝發出新聞稿表示，隨著美國關稅政策逐步明朗，全球經濟走出谷底，景氣回暖；鋼鐵供需方面，美國總統川普持續以「美國優先」為宗旨，透過關稅政策推動全球供應鏈重組，目前包括日、韓、歐盟等多國已先後談妥關稅協定，市場由停滯轉為穩健向前。

燁輝表示，一連串政策使鋼廠紛紛提漲鋼品價格，亞洲各主要鋼廠包括中國寶武、鞍本集團，台灣中鋼、中鴻，與越南台塑河靜鋼鐵與越南和發鋼鐵等最新盤價，皆以漲盤開出，象徵市場回暖訊號，各方正面看待鋼市走向，主基調「持穩向上」。