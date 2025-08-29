半導體、石化擴廠推動 捷流手握半年訂單能見度、下半年營運看俏

AI產業熱，臺灣閥門大廠捷流（4580）29日表示，受惠半導體、電子科技等產業積極啟動興建新廠計劃，加上石化業相關客戶亦投入資本支出進行海內外擴建，帶動整體訂單能見度長達6個月，下半年營運可望優於上半年。

捷流指出，根據SEMI國際半導體產業協會公布全球晶圓廠預測報告中指出，2025年半導體產業將有18座新晶圓廠啟建，包括三座8吋和十五座12吋晶圓廠，凸顯半導體產業持續擴產的強勁趨勢，亦為捷流奠定良好發展契機。

捷流上半年半導體及電子業營收占比40.19%，其中電子業約10%、半導體營收約30%、石化業約30.38%，船舶業占比10.49%、工程暨水處理業占比7.05%。楊大中指出，受惠半導體、電子業持續加大資本支出計畫並推動廠區分散化建置，整體訂單出貨隨著主要電子客戶廠務擴建進度加速，帶動相關閥門需求同步暢旺。

楊大中指出，美國關稅對捷流影響有限，而且危機亦帶來轉機，例如「去中化」所產生的轉單效益，公司已獲得美國供應商訂單，將於下月洽談；由於訂單量大，不排除設立專用產線，若進展順利，最快明年下半年即可貢獻營收。

展望2025年下半年，楊大中表示，捷流持審慎樂觀看法。捷流將持續聚焦多元產業布局策略，積極拓展市場潛在客戶機會，並深化與既有客戶的長期合作關係，且隨著產業需求日益精密與客製化需求不斷提升，公司仍採取精進生產自動化、優化生產流程與數據管理等，以提升供應彈性與營運韌性。

此外，捷流更具備國內唯一從鑄造廠到工業閥門生產的完整垂直整合優勢，不僅提升產品一致性與交期掌控力，也進一步鞏固集團在半導體及其他高階應用市場的競爭地位。