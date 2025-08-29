三洋電嘉義購地 租轉買優化資產配置

三洋電（1614）29日公告以新台幣5.25億元取得嘉義縣民雄鄉工業土地，總面積約3,608.83坪，換算每坪交易價格為14.55萬元。公司指出，此筆交易並非用於擴充產能，而是將現有租賃的嘉義營業處與倉庫轉為自有資產，以因應空間不足問題並提升長期營運效益。

三洋電表示，目前主要生產基地仍集中於泰山與三峽，嘉義新據點僅作為區域性的倉儲與辦公空間。由於該土地上已有建物可直接使用，除了可省下重建時間與成本，新據點的空間也比現有承租處更大，有助於整體倉儲效率的提升。

據公告，此筆交易總價5.25億元，略低於不動產估價師評估的5.37億元，已經董事會決議通過。三洋電強調，後續將進行簽約與過戶程序，預計最快將於第4季完成搬遷與啟用。

在營運展望方面，儘管國內消費市場趨於保守，但三洋電看好在政府節能家電補助政策利多下，家電市場仍可持平看待。此外，三洋電也積極掌握「小小宅」市場趨勢，透過推出小型化、靜音化等高毛利家電新品，擴大市場版圖。

三洋電7月營收為4.74億元，月增0.14%，年減28%，累計今年前7月營收33.6億元，年減2.71%。