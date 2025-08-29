上市櫃餐飲首家 御嵿：將取得自主減量碳權註冊

經營「晶宴會館」的御嵿國際拚永續，推出「碳中和春酒尾牙」之外，今天宣布旗下10個品牌所有據點皆完成ISO 14064-1國際碳盤查標準，晶宴桃園會館也將取得自主減量碳權註冊，為全台首家達成此目標的上市櫃餐飲公司。

御嵿國際今天下午舉辦「永續發展暨 DNV 頒證記者會」，宣布旗下10個品牌，所有據點皆已完成ISO14064-1國際碳盤查標準，並通過第3方驗證機構DNV查證，取得驗證肯定，由DNV總經理謝振瑋頒證。

DNV是全球第3方驗證與風險管理機構之一，認證範疇涵蓋ISO管理系統、食品安全、碳盤查、永續報告驗證等。

御嵿董事長孫正強今天表示，接手以來，御嵿即以「成為首批全面導入永續理念的上市櫃餐飲公司」為核心目標。

他表示，餐飲業是飲食文化的傳遞者，也必須承擔環境責任，御嵿將持續透過低碳餐飲設計、能源效率提升與碳權布局，讓永續成為企業DNA，帶領餐飲產業走向國際化、永續化。

御嵿表示，今年7月15日，晶宴桃園會館已完成環境部審議及專案註冊程序，後續可依規定取得台灣自願性減量額度（碳權），每年核發上限為272公噸CO₂e，將成為全台首家取得自主減量碳權註冊的上市櫃餐飲公司。

御嵿表示，近年持續推動「碳中和春酒尾牙」、「低碳年菜」等專案，積導入ESG（環境、社會責任、公司治理）概念與餐飲碳足跡計算，透過「碳足跡盤查」、「減碳優化」及「碳抵換」3階段服務，落實減碳行動。

展望未來，御嵿表示，除了在餐飲事業落實低碳策略外，也計畫在旅行社業務中導入減碳理念。