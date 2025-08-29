快訊

卸任前吐真心話？國發會主委嘆國家「顏色至上」 半導體紅利年限曝光

23位藝人被約談 陸委會解釋調查目的…再犯將「動用相關規定」

羽球世錦賽／「最美女雙」最後一舞！志田千陽、松山奈未首闖四強保底銅牌

上市櫃餐飲首家 御嵿：將取得自主減量碳權註冊

中央社／ 台北29日電

經營「晶宴會館」的御嵿國際拚永續，推出「碳中和春酒尾牙」之外，今天宣布旗下10個品牌所有據點皆完成ISO 14064-1國際碳盤查標準，晶宴桃園會館也將取得自主減量碳權註冊，為全台首家達成此目標的上市櫃餐飲公司。

御嵿國際今天下午舉辦「永續發展暨 DNV 頒證記者會」，宣布旗下10個品牌，所有據點皆已完成ISO14064-1國際碳盤查標準，並通過第3方驗證機構DNV查證，取得驗證肯定，由DNV總經理謝振瑋頒證。

DNV是全球第3方驗證與風險管理機構之一，認證範疇涵蓋ISO管理系統、食品安全、碳盤查、永續報告驗證等。

御嵿董事長孫正強今天表示，接手以來，御嵿即以「成為首批全面導入永續理念的上市櫃餐飲公司」為核心目標。

他表示，餐飲業是飲食文化的傳遞者，也必須承擔環境責任，御嵿將持續透過低碳餐飲設計、能源效率提升與碳權布局，讓永續成為企業DNA，帶領餐飲產業走向國際化、永續化。

御嵿表示，今年7月15日，晶宴桃園會館已完成環境部審議及專案註冊程序，後續可依規定取得台灣自願性減量額度（碳權），每年核發上限為272公噸CO₂e，將成為全台首家取得自主減量碳權註冊的上市櫃餐飲公司。

御嵿表示，近年持續推動「碳中和春酒尾牙」、「低碳年菜」等專案，積導入ESG（環境、社會責任、公司治理）概念與餐飲碳足跡計算，透過「碳足跡盤查」、「減碳優化」及「碳抵換」3階段服務，落實減碳行動。

展望未來，御嵿表示，除了在餐飲事業落實低碳策略外，也計畫在旅行社業務中導入減碳理念。

減碳 餐飲業

延伸閱讀

星泰簽署碳交易協議 推動區域碳市場發展

飆股金居驚爆違約交割1,093萬元 今年上市櫃第八起案例

上市櫃首家！大豐電將「比特幣」納入長期戰略儲備

金管會：上市櫃銷美7.7兆元 應即時揭露關稅影響

相關新聞

全球運價跌深反彈 SCFI運價指數終止連11跌、周漲幅2.09%

運價指數終止連11跌！全球運價跌深反彈，美西、美東線都開始上揚，推升最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於29日出...

華友聯、達麗、海悅三強聯手 投資253億元推動衛武營聯開案

華友聯（1436）、達麗、海悅等三強聯手，29日與高市府簽約，將投資253億元推動 捷運O10/Y18衛武營聯開案，打造...

星宇航空聶國維退休轉顧問 梁文龍接任發言人

星宇航空今天宣布，自公司創立以來首任公關長暨發言人聶國維，將於9月1日正式退休，但將轉任顧問職持續支持星宇航空，其職務由...

2025台灣設計展將於10月10日登場 今年聚焦「彰化行」

「2025台灣設計展」將於10月10日至26日在彰化登場，彰化縣政府攜手策展團隊籌備近兩年，全力打造歷來規模最盛大的設計...

廢水變黃金！環境部推「綠色轉型」 打造永續新商機

廢水不再只是廢棄物，而是推動綠色經濟的重要資源。環境部29日舉辦「廢水淨未來：啟動綠色轉型永續行動藍圖」研討會，邀請12...

北投、大安、中和都入列！國住都年底釋出四大都更案

國家住都中心積極推動公辦都市更新，21日舉行「整合達人2.0計畫」專家座談會，宣布將於2025年第4季釋出4件示範案，包...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。