經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
御嵿展現永續成果，將取得全台首張自主減碳碳權。侯思蘋／攝影
御嵿展現永續成果，將取得全台首張自主減碳碳權。侯思蘋／攝影

御嵿（3522）29日宣告旗下10個品牌，所有據點皆已完成 ISO 14064-1 國際碳盤查標準，並通過第三方驗證機構 DNV 查證，取得驗證肯定。活動現場由 DNV 總經理謝振瑋親自頒證，見證御嵿在餐飲業永續治理上的突破成果。

DNV是全球最具公信力的第三方驗證與風險管理機構之一，認證範疇涵蓋 ISO 管理系統、食品安全、碳盤查、永續報告驗證等。許多跨國企業、品牌及供應鏈皆以 DNV 或同級國際機構的認證作為合作前提。御嵿獲得認證，意味其在治理架構、環境管理、碳排放盤查與減量策略等面向已符合國際標準，能迅速獲得海外品牌與供應鏈的信任，為未來國際合作奠定基礎。

御嵿近年持續推動「碳中和春酒尾牙」、「低碳年菜」等專案，積極落實減碳行動。今年7 月 15 日，晶宴桃園會館已完成環境部審議及專案註冊程序，後續可依規定取得台灣自願性減量額度（碳權），每年核發上限為 272 公噸 CO₂e，成為全台首家取得自主減量碳權註冊的上市櫃餐飲公司。

御嵿推出的「碳中和春酒尾牙」專案，導入 ESG 概念與餐飲碳足跡計算，透過「碳足跡盤查」、「減碳優化」及「碳抵換」三階段服務，實踐低碳消費理念。餐會碳排放量經計算後，搭配全球流通性最高的 VCS標準碳信用額度進行中和。除了春酒尾牙外，御嵿亦將此模式延伸至外燴服務，讓企業活動或大型宴會同樣能兼顧美味與永續。同時，「低碳年菜」以在地當季食材烹調並優化包材設計，減少碳排與浪費，結合各店廚師的創意料理，提供美味兼具永續的團圓饗宴。

御嵿的減碳作為不僅提升品牌信任度，也強化市場差異化優勢。透過碳中和春酒尾牙、低碳飲食方案，協助企業客戶提升ESG評分，吸引投資者關注。御嵿持續為企業客戶與消費者提供更具永續價值的選擇，呼應社會對綠色生活的期待。同時，隨著環境部規劃中的碳交易市場逐步建立，御嵿的自主減量成果也有望在未來掌握先機，實現財務與環境並行的正向效益。

展望未來，御嵿除在餐飲事業落實低碳策略外，也計畫在旅行社業務中導入減碳理念，規劃更多環境友善的永續旅遊方案。御嵿將以系統化治理與創新專案為核心，逐步落實跨產業的永續藍圖，並持續以實際行動邁向減碳目標，展現推動永續發展的長期承諾。

