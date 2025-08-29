全球運價跌深反彈 SCFI運價指數終止連11跌、周漲幅2.09%

運價指數終止連11跌！全球運價跌深反彈，美西、美東線都開始上揚，推升最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於29日出爐，指數上漲29.7點至1,445.06點，周漲幅2.09%。

全球運價跌幅太深，隨著全球各大航運業者開始減班後，市場運價終於回穩，業界正在觀望旺季效應會不會在9月顯現，可以預期運價回到平穩期，靜待歐美年底聖誕節、新年拉貨潮。

根據最新一期出爐運價，遠東到美西運價每FEU(40呎櫃)達1,923美元，較前一期上漲279美元，漲幅達16.97%；遠東到美東運價每FEU(40呎櫃)達2,866美元，較前一期上漲253美元，漲幅9.68%。

其中遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達1,481美元，較前一期下跌187美元，周跌幅11.21%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達2,145美元，較前一期下跌80美元，周跌幅3.59%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)較前一周上漲21美元，漲幅5.27%；遠東到日本關西、遠東到日本關東及遠東到韓國每TEU(20呎櫃)都與前一周持平。