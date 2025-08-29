燁輝9月開漲盤 鍍鋅、烤漆調漲每公噸600元

燁輝（2023）29日以漲盤開出9月份內銷價格，主力的兩大產品鍍鋅、烤漆每公噸均調漲600元，至於10月外銷價維持平盤。

該公司指出，從總體經濟來看，隨著美國關稅政策逐步明朗，全球經濟走出谷底，景氣回暖。IMF預估今年全球經濟成長率由2.8%上修至3.0%，明年由3.0%上修至3.1%。

而受惠終端市場拉貨潮與出口持續暢旺，主計總處公布台灣第2季經濟成長率高達7.96%。經濟部8月20日發布7月外銷訂單金額576.4億美元，年增15.2%，成長力道優於預期，為連6月正成長。同時預估8月外銷訂單金額555至575億美元，年增10.5%至14.5%，將維持正成長，寫下連7紅，顯示市場已由觀望轉趨積極。

鋼鐵供需方面，川普持續以「美國優先」為宗旨，透過關稅政策推動全球供應鏈重組，目前包括日、韓、歐盟等多國已先後談妥關稅協定，市場由停滯，轉為穩健向前。

中國大陸為因應即將到來的九三閱兵，加強全國碳排放監管，持續減少粗鋼產量，世界鋼鐵協會發布7月全球粗鋼產量為1.5億噸，同比下降2%，其中中國大陸7月粗鋼產量首次低於8千萬噸，同比下降4%尤為明顯，顯示去產能政策下，有助於穩定鋼價。S&P Global於8月21日公布美國與歐盟8月製造業PMI，分別為53.3與50.5，均超出預期更重回榮枯線上，顯示兩大市場關稅達成初步協議後，市場面臨不確定性有所緩解，鋼市展望趨於樂觀。

原物料行情與市場面上，鐵礦砂自7月以來，迄今8月25日每噸持穩於100美元上下，而中國大陸國產煤礦價格漲勢更為明顯，自7月每噸131美元起漲，迄今8月25日已達每噸168美元，漲幅達28%，煤鐵原料價格相對居高，鋼價亦隨之走高。

同時中國大陸於市場持續推動「反內捲」政策，並落實環保限產，且持續擴大基建，加上鋼材社會庫存對比往年同期處在相對低位，進一步帶動流通行情持穩向上。一連串政策反應下，鋼廠紛紛提漲鋼品價格，亞洲各主要鋼廠包括中國寶武、鞍本集團，台灣中鋼、中鴻，與越南河靜、和發等最新盤價皆以漲盤開出，象徵市場回暖訊號，各方正面看待鋼市走向，主基調「持穩向上」。

燁輝進一步指出，綜合上述，全球經濟因歐、亞各主要國家陸續與美國談妥關稅而逐步走出低谷。俄烏戰爭在美國主導下漸露和平曙光，加上近期台幣持續走貶，出口廠商壓力日減，同時鋼市正準備步入相對旺季、市場氣氛逐漸回溫。

但美國鋼鋁50%關稅仍在，疊加擴大納入407項相關商品，東南亞、中東等新興市場持續受中國大陸傾銷威脅，未來鋼市持續充滿挑戰。燁輝審時度勢，搭配多元方案，以期與下游共榮共利。