智崴全新飛行劇院 於加拿大尼加拉大瀑布公園正式開幕

智崴（5263）於加拿大尼加拉大瀑布公園所打造的飛行劇院Niagara Takes Flight 29日正式對外營運，為全球旅客帶來前所未有的沉浸式觀景體驗。Niagara Takes Flight座落於尼加拉大瀑布最具代表性的馬蹄瀑布（Horseshoe Falls）旁的桌岩迎賓中心（Table Rock Centre）內，由加拿大尼加拉大瀑布公園委員會（Niagara Parks Commission）投資，為尼加拉大瀑布公園注入全新活力。該飛行劇院不僅是安大略省的第一座，同時也是全球首個設於國際級自然景觀保護區內的飛行劇院。由智崴提供統包式解決方案（Turnkey solution），從飛行劇院建置、場域主題設計，到影片內容製作，皆由智崴團隊偕同國際專業人才共同執行，為合作夥伴提供最完整的一站式服務。

Niagara Takes Flight採用智崴新研發的o-Ride飛行劇院，帶領觀眾展開橫跨 56公里的壯闊空中旅程，從夏季的維多利亞女王公園到冬季瀑布夜景的絢麗燈光，完整呈現尼加拉地區的自然風貌與人文魅力。

影片由前迪士尼創意總監 Rick Rothschild 擔任創意顧問，透過空中視角呈現地質演變與百年歷史，深化觀眾的情感連結。劇院也打造不同調性的入場展演，介紹尼加拉地區的地貌形成、原住民族群的早期生活及其在流行文化中的地位。奧斯卡獎導演、尼加拉出生的詹姆斯．卡麥隆（James Cameron）擔任部分區域的展演旁白，透過聲音解說自然景觀與歷史文化里程碑，帶領觀眾深入感受這片土地的獨特魅力，同時增添整體體驗的文化深度與附加價值。

該座飛行劇院獲得尼加拉大瀑布公園委員會主席 Bob Gale 的高度肯定並表示：「這座飛行劇院展現我們對尼加拉旅遊永續經營的承諾，為各年齡層旅客帶來再次造訪的全新理由，同時也讓更多人深入了解委員會自 1885 年以來在環境與文化遺產保護上所肩負的重要使命。」