華友聯、達麗、海悅三強聯手 投資253億元推動衛武營聯開案

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
高市副市長林欽榮（右）說，此案不僅是一個開發案，更代表融合藝術、文化、商業、旅宿與人本交通的新生活模式。記者劉學聖／攝影
高市副市長林欽榮（右）說，此案不僅是一個開發案，更代表融合藝術、文化、商業、旅宿與人本交通的新生活模式。記者劉學聖／攝影

華友聯（1436）、達麗、海悅等三強聯手，29日與高市府簽約，將投資253億元推動 捷運O10/Y18衛武營聯開案，打造衛武營站周邊成為高雄的國際藝文聚落。

華友聯董事長陸炤廷指出，華友聯從鳳山發跡，O10基地的地理位置，正好位於鳳山中城的核心，也是衛武營文化廊帶的重要節點。

衛武營每年吸引超過200萬人次入場，未來捷運黃線通車後，預估將帶來每日3萬人次的運量。更重要的是，本基地同時是橘線O10衛武營站與黃線Y18的轉乘站，一站雙線的優勢，讓這裡成為串連高雄捷運網絡的重要樞紐。

華友聯將打造真正屬於高雄的國際新地標「高雄Midtown藝術中城」願景，不僅是一個建築群，而是一個融合生活、藝術、商業與國際交流的舞台。

高雄市副市長林欽榮表示，本案基地緊鄰衛武營國家藝術中心，因此結合旅館、藝文創作、商業生活等指標功能，規劃設計旅館，邀請國際品牌經營管理，建築物低樓層為孵育青年創業基地，支持發展高雄在地藝文團體空間，中央核心廣場空間透過彈性使用空間規劃，可以舉辦臨時展覽、假日市集、音樂會等活動，打造充滿藝文魅力的「衛武營藝術之丘」。

捷運局長吳嘉昌表示，本案基地基地面積5,450坪、規劃5棟地上38-52 層的複合式建築物，包含旅館、辦公、住宅、商店及社區生活設施複合型大樓，預計122-125年分階段完工，低樓層設有沿街式商店，地下層為O10站、Y18站出入口及聯通道，將生活機能與文化藝術完美融合，不論是衛武營文化藝術中心的藝術氛圍、設計旅館的輕奢華魅力，還是充滿活力的黑盒子劇場，皆展現出本聯開案的無限潛力，未來隨著捷運黃線的完工，衛武營周邊將持續引領高雄邁向國際大都會的高峰，成為藝文創作與品味生活的首選之地。

華友聯董事長陸炤廷（右一）、達麗建設董事、衛武營開發董事長謝岱杰、（左二）海悅國際開發總經理王俊傑（左一），今早代表衛武營開發公司與高雄市副市長林欽榮（右二）簽約。記者劉學聖／攝影
華友聯董事長陸炤廷（右一）、達麗建設董事、衛武營開發董事長謝岱杰、（左二）海悅國際開發總經理王俊傑（左一），今早代表衛武營開發公司與高雄市副市長林欽榮（右二）簽約。記者劉學聖／攝影
