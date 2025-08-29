華友聯、達麗、海悅三強聯手 投資253億元推動衛武營聯開案

華友聯（1436）、達麗、海悅等三強聯手，29日與高市府簽約，將投資253億元推動 捷運O10/Y18衛武營聯開案，打造衛武營站周邊成為高雄的國際藝文聚落。

華友聯董事長陸炤廷指出，華友聯從鳳山發跡，O10基地的地理位置，正好位於鳳山中城的核心，也是衛武營文化廊帶的重要節點。

衛武營每年吸引超過200萬人次入場，未來捷運黃線通車後，預估將帶來每日3萬人次的運量。更重要的是，本基地同時是橘線O10衛武營站與黃線Y18的轉乘站，一站雙線的優勢，讓這裡成為串連高雄捷運網絡的重要樞紐。

華友聯將打造真正屬於高雄的國際新地標「高雄Midtown藝術中城」願景，不僅是一個建築群，而是一個融合生活、藝術、商業與國際交流的舞台。

高雄市副市長林欽榮表示，本案基地緊鄰衛武營國家藝術中心，因此結合旅館、藝文創作、商業生活等指標功能，規劃設計旅館，邀請國際品牌經營管理，建築物低樓層為孵育青年創業基地，支持發展高雄在地藝文團體空間，中央核心廣場空間透過彈性使用空間規劃，可以舉辦臨時展覽、假日市集、音樂會等活動，打造充滿藝文魅力的「衛武營藝術之丘」。