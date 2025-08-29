捷流閥業訂單能見度6個月近高峰 關稅影響有限

工業閥門供應商捷流閥業今天表示，能源應用新專案持續進展，也獲得美國客戶水處理用閥門訂單，整體訂單能見度看到6個月，接近歷史高峰水準，預估今年下半年業績看佳，全年業績可維持2024年水準，2026年業績目標可持續成長。

捷流閥業今天舉行媒體交流會，談到匯率和關稅變數影響，董事長楊大中指出，由於美國市場占捷流閥業整體業績比重不大，關稅影響有限，捷流閥業將危機化為轉機，尋找新商機。

捷流閥業總經理錢佩玲表示，在能源相關包括液化天然氣（LNG）、以及台電強韌電網計畫應用新專案，持續進展；副總經理陳建元表示，公司也獲得美國客戶有關水處理應用閥門訂單，整體看來，石化應用可逐步復甦，船舶應用接單持穩，半導體應用穩定，下半年續消化上半年部分客戶遞延的訂單。

展望下半年和今年營運，錢佩玲表示，半導體、電子科技相關產業，持續啟動興建新廠計劃，加上石化業相關客戶投入資本支出在海內外擴建，帶動整體在手訂單能見度長達6個月，接近歷史高峰水準，隨著訂單陸續出貨認列，有助下半年整體營運有機會優於上半年。

捷流閥業預估，今年業績可維持2024年水準，2026年業績目標可持續成長。

展望主要應用業績比重，捷流閥業說明，半導體相關業績占比約10%至12%，石化占比約25%至30%，船舶占比約10%、鋼鐵應用占比約12%、工程與機電應用占比約30%。