上緯攜手西門子歌美颯、RWE 實現全球最大可回收葉片風場

上緯投控（3708）29日宣布，與西門子歌美颯（Siemens Gamesa）及全球能源領導者 RWE 共同合作，使用可回收環氧樹脂(EzCiclo)應用於英國Sofia離岸風場的可回收葉片。此風場完工後，總裝置容量將達1,400MW，所使用的葉片長度達108米，搭載於單座發電量高達14MW的西門子SG 14-222風機，是目前全球離岸風電的重要旗艦專案。

西門子歌美颯的可回收葉片是此離岸風場的一大關鍵創舉，其使用的上緯可回收環氧樹脂由上緯台灣工廠所生產，多達50座風機搭載此項技術，目標將可回收率提高到90%以上。這項成就使由 RWE 領銜開發的 Sofia 離岸風場，成為全球首個規模化應用可回收葉片的離岸風場，不僅打破了葉片生命週期結束後難以處置的產業挑戰，更為循環永續樹立了全新的全球典範。

上緯投控總經理蔡孝德表示：「Sofia離岸風場的合作，證明了可回收樹脂技術不再只是實驗室的創新成果，而是真正應用於世界級離岸風場的案例。未來，上緯投控將持續以永續產業的戰略投資者角色，致力於深耕創新技術與關鍵領域。透過多元化的全球布局，推動產業的綠色轉型，並達成集團營運的穩健與韌性。」

展望未來，上緯將持續投入創新研發與國際合作，以實現淨零碳排與循環經濟目標。Sofia離岸風場的完成，不僅展示了台灣在全球綠色能源轉型中的關鍵角色，也標誌著上緯在永續發展上的決心與光明前景。