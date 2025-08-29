快訊

星宇航空聶國維退休轉顧問 梁文龍接任發言人

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
星宇航空宣布，自公司創立以來首任公關長暨發言人聶國維將於9月1日正式退休。記者林俊良／攝影
星宇航空宣布，自公司創立以來首任公關長暨發言人聶國維將於9月1日正式退休。記者林俊良／攝影

星宇航空今天宣布，自公司創立以來首任公關長暨發言人聶國維，將於9月1日正式退休，但將轉任顧問職持續支持星宇航空，其職務由現任客運商務長梁文龍接任。

星宇航空表示，聶國維深耕媒體與企業公關領域近40年，被外界尊稱為「聶公」，曾推動過多項膾炙人口的國際行銷案，在長榮航空任職期間，便輔佐董事長張國煒，更從籌備階段一路見證星宇的誕生，不僅是星宇草創期的核心成員，也是奠定星宇航空品牌形象的重要推手。

回顧過去，從星宇航空Logo與制服設計、動畫安全影片、跨界合作等話題操作，乃至疫情期間引領市場風潮的「偽出國」航班，以及跨太平洋航線啟航，進軍美國市場等重要里程碑，都由聶國維擔任扮演對外戰略溝通的關鍵角色。

星宇航空也宣布接棒人選，將由現職客運商務長梁文龍接任公關長暨發言人。星宇航空也指出，梁文龍擁有超過30年航空產業經驗．於2022年加入星宇航空，曾於長榮航空擔任營業本部協理，並曾派任大陸地區首席代表、越南分公司總主任，歷練大中華區、東南亞國家等重要海外市場，具備航空國際營運與市場行銷專業，未來將擔當對外溝通的角色，持續強化星宇航空的品牌形象。

星宇 溝通 長榮

