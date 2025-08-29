築間發展中平價品牌 力拚下半年營運回穩

築間餐飲集團近年發展多品牌，展店積極，但上半年因調整品牌結構，稅後淨損新台幣4732萬元，築間今天宣布，新開牛肉麵品牌，加大中平價品牌布局，盼成另一成長引擎，力拚下半年營運回升。

以連鎖鍋物品牌起家的築間餐飲集團發展多元品牌，目前在全台已有13大品牌，除了鍋物，更切入燒肉、酸菜魚、餐酒館等餐飲類別，總店數近200家分店，今年上半年合併營收25億4328萬元，歸屬母公司的稅後淨損4732萬元，展店快速卻虧損，成為市場關注焦點。

對此，築間表示，因集團持續調整旗下品牌結構，致營業費用增加，使獲利表現不如預期，下半年仍將持續推動品牌結構優化，穩定單店營運表現，並跨足中式餐飲新業態，推出牛肉麵新品牌。

築間表示，看好年產值逾50億元的牛肉麵市場，切入競爭激烈的餐飲版圖，推出新品牌「麟德殿牛肉麵」，同店也攜手南投百年茶廠三億茶行旗下「山焙烘焙專門茶飲店」開設店中店。

築間餐飲總經理周秀花受訪表示，首店選址於南京東路中山商圈，瞄準上班族群與國內外觀光人潮，客單價300元到350元、預估月營業額200萬元至250萬元，可達損平目標，後續將拓展至全台主要城市，以「2個月1家店」的速度，優先在6都城市展店，盼成為集團下一個成長引擎。

築間表示，今年營運以品牌優化為首任，將品牌進行汰弱留強，例如酸菜魚等，後續會加大力度於中價位及平價品牌的門市布局，以提升營運靈活度並穩定整體表現，力拚下半年營收規模穩健回升。

此外，築間也規劃與國內外品牌合作或代理，力求帶動營運重回成長軌道。