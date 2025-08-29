快訊

中獎還要說明？店長超商消費「中7張發票3千元」被查 國稅局說話了

打破44年慣例震撼國際！金正恩出席陸九三閱兵 背後3目的劍指川普

緊急切割？輝達自駕技術突飛猛進 疑受惠工程師竊密前東家

築間發展中平價品牌 力拚下半年營運回穩

中央社／ 台北29日電

築間餐飲集團近年發展多品牌，展店積極，但上半年因調整品牌結構，稅後淨損新台幣4732萬元，築間今天宣布，新開牛肉麵品牌，加大中平價品牌布局，盼成另一成長引擎，力拚下半年營運回升。

以連鎖鍋物品牌起家的築間餐飲集團發展多元品牌，目前在全台已有13大品牌，除了鍋物，更切入燒肉、酸菜魚、餐酒館等餐飲類別，總店數近200家分店，今年上半年合併營收25億4328萬元，歸屬母公司的稅後淨損4732萬元，展店快速卻虧損，成為市場關注焦點。

對此，築間表示，因集團持續調整旗下品牌結構，致營業費用增加，使獲利表現不如預期，下半年仍將持續推動品牌結構優化，穩定單店營運表現，並跨足中式餐飲新業態，推出牛肉麵新品牌。

築間表示，看好年產值逾50億元的牛肉麵市場，切入競爭激烈的餐飲版圖，推出新品牌「麟德殿牛肉麵」，同店也攜手南投百年茶廠三億茶行旗下「山焙烘焙專門茶飲店」開設店中店。

築間餐飲總經理周秀花受訪表示，首店選址於南京東路中山商圈，瞄準上班族群與國內外觀光人潮，客單價300元到350元、預估月營業額200萬元至250萬元，可達損平目標，後續將拓展至全台主要城市，以「2個月1家店」的速度，優先在6都城市展店，盼成為集團下一個成長引擎。

築間表示，今年營運以品牌優化為首任，將品牌進行汰弱留強，例如酸菜魚等，後續會加大力度於中價位及平價品牌的門市布局，以提升營運靈活度並穩定整體表現，力拚下半年營收規模穩健回升。

此外，築間也規劃與國內外品牌合作或代理，力求帶動營運重回成長軌道。

餐飲 牛肉麵

延伸閱讀

築間首攻中式餐飲！「麟德殿牛肉麵」登場 全面開展中餐布局

MLB／東園國小訪巨人主場有「冠軍規格」 返台前大啖牛肉麵慶功

小火鍋CP值超高！他質疑為何比雞腿飯、牛肉麵便宜 內行：成本超低

必比登名單「全台19間落榜」！清真中國牛肉麵無緣8連霸

相關新聞

華友聯、達麗、海悅三強聯手 投資253億元推動衛武營聯開案

華友聯（1436）、達麗、海悅等三強聯手，29日與高市府簽約，將投資253億元推動 捷運O10/Y18衛武營聯開案，打造...

星宇航空聶國維退休轉顧問 梁文龍接任發言人

星宇航空今天宣布，自公司創立以來首任公關長暨發言人聶國維，將於9月1日正式退休，但將轉任顧問職持續支持星宇航空，其職務由...

2025台灣設計展將於10月10日登場 今年聚焦「彰化行」

「2025台灣設計展」將於10月10日至26日在彰化登場，彰化縣政府攜手策展團隊籌備近兩年，全力打造歷來規模最盛大的設計...

廢水變黃金！環境部推「綠色轉型」 打造永續新商機

廢水不再只是廢棄物，而是推動綠色經濟的重要資源。環境部29日舉辦「廢水淨未來：啟動綠色轉型永續行動藍圖」研討會，邀請12...

北投、大安、中和都入列！國住都年底釋出四大都更案

國家住都中心積極推動公辦都市更新，21日舉行「整合達人2.0計畫」專家座談會，宣布將於2025年第4季釋出4件示範案，包...

關稅後座力「山雨欲來」？ 房仲：8月房市買氣再縮

房市持續下滑，住商機構統計旗下加盟店8月成交件數，全台各區域買氣均顯弱勢，全台量減5%，和去年相比，減少35%。住商不動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。