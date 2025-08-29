道達爾能源攜手行競科技 瞄準EV、儲能與AI數據中心市場

台灣電池技術新創行競科技（XING Mobility）宣布與法國能源巨頭 TotalEnergies Lubricants（道達爾能源潤滑油部門）簽署策略合作備忘錄，將聯手拓展浸沒式冷卻電池系統在全球電動化與儲能場景的應用，合作將從電動化船舶應用的優化與推廣開始，隨後擴展至儲能解決方案、移動領域，以及AI資料中心的備援電力等應用領域。

這場跨國合作不僅為TotalEnergies在潔淨能源轉型上展開新布局，也象徵全球能源巨擘對浸沒式冷卻電池技術與台灣新創的創新研發的高度肯定。這也是行競科技繼與英國BP Castrol、日本ENEOS兩大國際能源企業簽署合作後，第三次與全球能源龍頭結盟，象徵其技術實力與國際布局已站穩全球戰略供應鏈核心。

TotalEnergies為世界前十大能源公司之一，於全球逾130個國家設有營運據點，員工超過10萬人，業務橫跨石油、生質燃料、天然氣、氫能、再生能源與電力等多元領域，致力於實現「更可負擔、更潔淨、更可靠」的能源願景。旗下潤滑油部門為全球前三大潤滑油供應商之一，擁有42座生產基地、5800名員工及130名研發工程師，為汽車、工業與航運產業提供高效能、低碳足跡的產品解決方案。

行競科技指出，這次TotalEnergies選擇行競科技作為其推進浸沒式冷卻技術的全球策略夥伴，不僅彰顯行競科技在國際市場的技術領先地位，更代表台灣新創研發能量已獲全球一線能源企業高度肯定。

行競科技自2015年創立以來，以打造台灣首輛電動超跑起家，憑藉其獨家專利IMMERSIO浸沒式冷卻電池系統，成功跨足電動車、工程機械、再生能源儲能系統、AI資料中心等應用領域，並於2023年全球首創完成三針穿刺熱失控測試，成為目前唯一擁有主動式熱失控抑制系統的電池商。其創新能力與量產實績已吸引包括日本久保田（Kubota）、英國傳奇跑車Caterham、挪威Nordic Booster等國際大廠攜手合作。

TotalEnergies Lubricants 汽車與工業潤滑油副總裁Jean Parizot表示：「這項合作為雙方的市場拓展奠定了基礎，將結合TotalEnergies的國際網絡與行競科技在技術上的領導地位，共同推動浸沒式冷卻技術在全球的應用。此夥伴關係展現了雙方致力於創新並推動更潔淨電動化未來的共同使命。」

行競科技創辦人暨執行長洪裕鈞則表示：「能獲得全球能源龍頭TotalEnergies的信任與支持，是對我們十年來深耕浸沒式電池技術的最佳肯定。這不僅將為我們開拓全球市場注入強大動能，更為台灣高端電池技術的國際地位奠定里程碑。」

行競科技已於2023年底完成來自日本農業機械龍頭Kubota的B輪股權投資，同時獲得農機OEM、潤滑油龍頭、能源儲存系統開發商等產業鏈上游支持。這筆投資協助行競擴大工業電動化市場，強化電池在嚴苛環境下的應用表現。

2024年，行競科技更攜帶三大旗艦產品於CES國際消費電子展亮相，並榮獲CES Innovation Award，其 IMMERSIO XE50 2.7MWh 儲能系統與 CTC（Cell-to-Chassis）電池架構，為高壓高溫環境下的AI資料中心與邊緣運算應用帶來突破性解決方案。