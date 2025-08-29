2025台灣設計展將於10月10日登場 今年聚焦「彰化行」

「2025台灣設計展」將於10月10日至26日在彰化登場，彰化縣政府攜手策展團隊籌備近兩年，全力打造歷來規模最盛大的設計展。今年主題聚焦「彰化行」，展區跨越4鄉鎮市，規劃三大主展區、15個分行，透過設計力全面打開彰化，將百工百業與多元風貌，展現「世界級內行」的彰化精彩。

為迎接設計展進入倒數43天後登場，縣府特別舉辦策展大會，由各策展團隊分享企劃內容，逐步揭開「彰化行」的亮點樣貌，凝聚眾人力量，共同打造這場年度盛事。

彰化縣長王惠美同時感謝中央單位、設研院、策展團隊及在地夥伴的全力支持，2025台灣設計展不僅是一場展覽，更是一場全民參與的行動，期盼藉由設計思維翻轉城市、活化地方，並串連產業與文化，讓更多人「因設計看見彰化、走進彰化、喜歡上彰化」。

王恵美指出，今年台灣設計展在彰化，是一場將設計思維與在地團隊交流的共創行動，設計師們深入田調、探究本質，以嶄新方式呈現彰化精神，與地方一同體現設計力，當代設計與在地智慧互映共生，讓人看見了「彰化行」不只是個期間限定慶典，更開創彰化未來的無限潛能。

今年策展主題「彰化行」，將彰化比喻為一個運籌帷幄的企業，展區跨越4鄉鎮市，包括彰化市、鹿港鎮、田尾鄉、田中鎮，有三大展區彰化、鹿港和彰南，且有15個主題分行，有展現台灣原生植物島嶼群像的「田尾行」；彰化風味大百科「天地味」；探討百年香火和信仰精神的「平安行」、展現彰化青年生活風格靈感大平台的「人人百貨」；導入地方永續旅行的「彰旅行」。

而彰化行的一切也都在「總行－彰化行」中，記載與創造一個屬於彰化的ＡI生成式模型，讓彰化故事與記憶代代傳承下去。「彰化行」裡行行出狀元，每個分行都值得深入探索，細細採集彰化的方方面面，期待一同體驗這個百年大企業的多種樣貌與精彩魅力。

除了設計力參與地方共創，此次「彰化行」也是歷來幅員最大的設計展，策展陣容可說是精銳盡出，總策展人衍序執行長劉真蓉規劃整體設計藍圖；聶永真帶來主視覺規劃；陳慕天、陳普和景觀設計師與吳書原，聯手田尾在地協會、職人，結成田尾園區品牌小隊，共同打造「田尾行」。

方序中、啟藝文創、街聲與音樂人林強，邀集彰化在地國寶呈現「殿氣現場」；彰化旅庫團隊為彰化旅行帶路；黃銘彰與發落文化以「平安行」展現彰化土地祈願與守護的力量；徐仲與王詩鈺以「天地味」發揚彰化飲食文化，引領彰化在地企業「泰山」、「大苑子」使用在地農產原料，攜手打造彰化行聯名限定商品。

樸實創意以產業與循環動之等面向，詮釋彰化力的「冠軍行」，彰化行中的各種行號一一在彰化土地中展出，中央與縣府與策展團隊傾力合作，在地各路高手職人更是熱情相挺，共同演繹彰化美學。

策展大會中，王惠美全程參與專注聆聽，台灣設計研究院副院長艾淑婷、總策展人劉真蓉等人與會，與會貴賓還包括經濟部專門委員王麗珠，也邀請到策展顧問，包括前經濟部長王美花、宏碁集團創辦人施振榮、前青發處長黃金樺及表演藝術專家張歆宜。

與會者分別從城市品牌、產業升級、展務策劃等面向提供專業建議，以及策展團隊與縣府團隊代表等，共計約140人共襄盛舉，場面互動熱絡，期許透過齊心協力打造最具特色的設計展。

身為鹿港人的施振榮顧問透過臉書表示，身為彰化在地鹿港人，榮幸受邀擔任設計展顧問，今年設計展主題為「彰化行」，以此設計未來藍圖，也是全台最具代表性的設計盛事之一。

王惠美縣府團隊透過設計展，打造串連各產區周邊藝文空間、特色商圈、設計改造等公共場域，以不間斷的城市展演，引你入行，歡迎大家一同來體驗彰化的百年城市魅力。

2025台灣設計展「彰化行」即將於今年10月10日隆重開張，將這個百年大企業向全世界精彩呈現：風土、文化、信仰、植物、產業、旅行、美味和生活風格等15個分行完全打開，邀請全國民眾今年秋天，就來「彰化行」，來一場最內行的探索之旅。