星宇航空公關長暨發言人聶國維榮退轉顧問 梁文龍接掌職務

星宇航空（2646）宣布，自公司創立以來的首任公關長暨發言人聶國維，將於9月1日正式退休，並以顧問職持續支持星宇航空。其職務由現任客運商務長梁文龍接任。

星宇航空的公關長暨發言人聶國維深耕媒體與企業公關領域近四十年，被外界尊稱為「聶公」，曾推動過多項膾炙人口的國際行銷案，在長榮航空任職期間，便長期輔佐董事長張國煒，更從星宇航空籌備階段一路見證星宇的誕生，累積了深厚的革命情感，不僅是星宇草創期的核心成員，也是奠定星宇航空品牌形象的重要推手。

回顧過去幾年，從星宇航空Logo與制服設計、全球矚目的動畫安全影片、跨界合作的話題操作，乃至疫情期間引領市場風潮的「偽出國」航班，以及跨太平洋航線啟航，進軍美國市場等星宇航空的重要里程碑，都能看到他在幕後的謀劃與推動，扮演對外戰略溝通的關鍵角色。

隨著聶國維功成身退，星宇航空亦同步宣布接棒人選，由現職客運商務長梁文龍接任公關長暨發言人。梁文龍擁有超過30年航空產業經驗．於2022年加入星宇航空，曾於長榮航空擔任營業本部協理，並曾派任大陸地區首席代表、越南分公司總主任，歷練大中華區、東南亞國家等重要海外市場，具備深厚的航空國際營運與市場行銷專業，未來將擔綱星宇對外溝通的重要角色，持續強化星宇航空的品牌形象。