高雄黃線Y18 站/橘線O10站聯開案簽約 打造國際藝文之都

高雄捷運O10/Y18衛武營聯開案，由達麗、華友聯、海悅團隊獲選最優申請人，29日與高雄市政府舉辦簽約典禮，將投資253億元，打造衛武營站周邊成為高雄的國際藝文聚落。

高雄市林欽榮副市長致詞時表示，本案基地緊鄰衛武營國家藝術中心，因此結合旅館、藝文創作、商業生活等指標功能，規劃設計旅館，邀請國際品牌經營管理，為前來衛武營兩廳院表演的劇團和觀眾旅客提供了一個舒適的住宿空間、探索高雄的理想下榻之地。

一樓空間設置表演劇場，以黑盒子（Black Box）為設計概念，能容納120-200席觀眾及各種類型表演與活動，將優先提供新創劇團使用，建築物低樓層為孵育青年創業基地，支持發展高雄在地藝文團體之空間，中央核心廣場空間透過彈性使用空間規劃，可以舉辦臨時展覽、假日市集、音樂會等活動，打造充滿藝文魅力的「衛武營藝術之丘」。

捷運局吳嘉昌局長表示，本案基地於衛武營國家藝術文化中心北側、黃線Y18 站/橘線O10站交會處，基地面積1.8公頃(5,450坪)、規劃5棟地上38-52 層的複合式建築物，包含旅館、辦公、住宅、商店及社區生活設施複合型大樓，預計122-125年分階段完工。

低樓層設有沿街式商店，地下層為O10站、Y18站出入口及聯通道，將生活機能與文化藝術完美融合，不論是衛武營文化藝術中心的藝術氛圍、設計旅館的輕奢華魅力，還是充滿活力的黑盒子劇場，皆展現出本聯開案的無限潛力，未來隨著捷運黃線的完工，衛武營周邊將持續引領高雄邁向國際大都會的高峰，成為藝文創作與品味生活的首選之地。