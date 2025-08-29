上緯攜手西門子歌美颯、RWE 推風機可回收葉片

上緯投控今天宣布，與西門子歌美颯（Siemens Gamesa）及能源廠商RWE共同合作，使用可回收環氧樹脂應用於英國Sofia離岸風場的可回收葉片。

上緯表示，Sofia離岸風場完工後，總裝置容量將達1400MW（百萬瓦），所使用的葉片長度108公尺，搭載於單座發電量高達14MW的西門子SG 14-222風機，是目前全球離岸風電的重要旗艦專案。

西門子歌美颯的可回收葉片採用上緯可回收環氧樹脂，由上緯台灣工廠生產，多達50座風機搭載此項技術，目標將可回收率提高到90%以上；Sofia離岸風場的創舉，成為全球首個規模化應用可回收葉片的離岸風場。

上緯投控總經理蔡孝德表示，與Sofia離岸風場的合作，證明可回收樹脂技術不再只是實驗室的創新成果，而是真正應用於世界級離岸風場的案例。