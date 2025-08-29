廢水變黃金！環境部推「綠色轉型」 打造永續新商機

廢水不再只是廢棄物，而是推動綠色經濟的重要資源。環境部29日舉辦「廢水淨未來：啟動綠色轉型永續行動藍圖」研討會，邀請12位專家分享創新技術與案例，並展示廢水處理研發成果，吸引超過200位產官學研人士參與。環境部希望透過綠色科技和智慧管理，加速廢水資源化，打造永續發展的新動能。

環境部長彭啓明指出，國際間已將廢水視為「高價值戰略資源」，以德國為例，其綠色科技產業占整體經濟約9%，年增長率可達3.1%，其中水與廢水基礎設施更是出口主力。借鏡德國經驗，台灣推動廢水處理綠色轉型，不僅是環境保護，更是產業發展新契機，透過夥伴合作與科技應用，將廢水轉化為經濟成長的驅動力。

環境部說明，廢水中含有的價值物質若能加以回收再利用，已逐漸成為污染防治的新主流，且技術應用正快速成熟。例如薄膜電容去離子技術，搭配閉熱循環再生液氨與熱泵，可降低能耗；流體化床結晶技術，能將重金屬及含磷廢水資源化，結晶率超過八成，可供應PCB、電鍍及鋰鐵電池原料。

或是透過AI智慧水務管理，不僅能提升產水效率55%、減少藥劑使用40%，更能讓園區污水廠每年減少180萬公斤二氧化碳當量、節水386萬度、節電20萬度並減少6,800噸污泥。

未來，環境部將以「法規驅動、技術引導、經濟鼓勵」三管齊下，加速產業轉型。規劃方向包括完成放流水標準及相關辦法修正、推動地方示範案場、提供專案貸款與信用保證協助廠商融資，並透過水污基金支持創新技術開發，結合綠色成長基金投資具低碳節能潛力的新興產業。

環境部強調，廢水處理不只是環保課題，更是綠色經濟的新引擎。透過資源化與智慧化管理，將為台灣邁向淨零永續注入持續動能，開創更多綠色商機。