北投、大安、中和都入列！國住都年底釋出四大都更案

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
國住都年底將釋出四件公辦都更示範案。國住都提供
國家住都中心積極推動公辦都市更新，21日舉行「整合達人2.0計畫」專家座談會，宣布將於2025年第4季釋出4件示範案，包括台北市北投溫泉、大安建國、大安泰順，以及新北市中和台貿案，邀請整合團隊踴躍投標，攜手打造城市再生新典範。

這次「整合達人2.0」延續公辦都更的整合機制，並新增「參與式都更工作坊」，鼓勵設計更貼近社區、地主可積極參與的活動，讓住戶不再只是被動接受更新訊息，而是能參與規劃自家社區的未來。與會專家普遍肯定此一方向，認為能加強居民認同感，並加速同意整合的過程。

會中也聚焦於整合產業專業化的重要性。專家指出，都市更新需要專業整合人才，若能透過產業化經營與資訊透明化，不僅能提升專業度，也能有效降低住戶的疑慮，推動案子更快落地。多個單位並建議增加示範案量，讓更多整合團隊參與，形成市場示範效應，進一步推動整合產業發展。

座談會邀集中華都市更新全國總會、北市與新北市都市更新學會、整合發展協會、自行實施都市更新發展協會、地政士與估價師全聯會、建築師與開發商公會、建築經理公會，以及雙北住都中心等實務單位共同討論，意見交流熱烈。

住都中心表示，感謝各界建言，未來將持續引入民間整合能量，與中心協力推動前期作業，提升效率與公信力，期望逐步形成專業分工、合作透明的更新模式，為公辦都更注入更多推動動能。

都市更新 公辦都更

