快訊

黃仁勳加持！這檔AI測試股漲停飆天價 外資喊買、上修資本支出

地瓜球粉絲注意！全新「表情貼小傢伙」LINE貼圖來了 網讚：竟有曬黑款

北一女地下室變電箱冒煙 台電檢修一度釀北檢、北院停電

聽新聞
0:00 / 0:00

關稅後座力「山雨欲來」？ 房仲：8月房市買氣再縮

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

房市持續下滑，住商機構統計旗下加盟店8月成交件數，全台各區域買氣均顯弱勢，全台量減5%，和去年相比，減少35%。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，市場仍糾纏在銀行貸款壓力，即使賣方願意降價，買方可能也無法貸款，使得交易量欲大不易。

縱觀各縣市表現，台中月減17%最多，其次為高雄15%，北市8%，新北6%，和去年同期相比，台中年減40%最多，其他五都減少三成左右。

徐佳馨分析，桃園與台南經歷前幾個月血洗，賣方降價讓買盤回穩，交易相對穩健，台中高雄漲多回檔之外，目前市場紛傳關稅後座力還沒到，對傳產業者影響甚巨，衝擊買氣，加上銀行貸款狀況不理想，賣方不透過降價想要成交，並不容易。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，目前雖有部分建商打出讓利、降價等銷售手段，但新案市場實際價格下修力道有限，且未能形成廣泛降價態勢，是否真能撼動整體市場，仍有待觀察。

至於成屋市場，部分蛋白區且屋況劣勢物件，受限於買氣趨冷，屋主心態逐漸調整，中古屋市場雖有表現，但在貸款排隊、利率攀高等壓力，對買氣是一大硬傷，購屋人特別謹慎之下，短期內交易量恐怕保守。

關稅 房市 建商

延伸閱讀

關稅遲未定案 車市年掛牌量 探十年低點

景氣燈號連三綠 下半年穩定 國發會：出口動能有撐

墨西哥將對大陸調高關稅 配合川普政策建立「北美壁壘」

美關稅變局 德商信心調查：55%維持既有投資策略

相關新聞

關稅後座力「山雨欲來」？ 房仲：8月房市買氣再縮

房市持續下滑，住商機構統計旗下加盟店8月成交件數，全台各區域買氣均顯弱勢，全台量減5%，和去年相比，減少35%。住商不動...

中信：8月交易量月增1.4%、惟市況仍在低量區

中信房屋統計內部成交件數，8月全國交易量相較於上月增加約1.4%，較去年同期減少約30.9%。

上半年六都、新竹縣市買氣10強曝 這區打趴桃園、中和、板橋三強奪冠

受到第七波信用管制、房貸緊縮等利空影響，在最新《591實價登錄》統計中，今年上半年六都、新竹縣市房市交易量全數衰退，交易...

房市清淡 信義房屋觀察：南科首購族支撐買氣

台灣房市去年下半年起轉淡至今，根據台南市地政局公布的上半年買賣移轉棟數，全市9833棟，年減3成；但在各主要行政區中，新...

從半年賣5800件變1800件！十大房市熱區慘狀曝光

《591實價登錄》統計七都上半年房市交易熱區，前十名交易量較去年同期均大幅縮水，例如冠、亞軍桃園中壢及桃園兩區，今年雖有...

效益考量！合一終止研發中新藥「OB318」開發

合一（4743）重訊公告，基於研發效益考量，決定終止研發中新藥「OB318」開發。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。