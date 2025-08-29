關稅後座力「山雨欲來」？ 房仲：8月房市買氣再縮

房市持續下滑，住商機構統計旗下加盟店8月成交件數，全台各區域買氣均顯弱勢，全台量減5%，和去年相比，減少35%。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，市場仍糾纏在銀行貸款壓力，即使賣方願意降價，買方可能也無法貸款，使得交易量欲大不易。

縱觀各縣市表現，台中月減17%最多，其次為高雄15%，北市8%，新北6%，和去年同期相比，台中年減40%最多，其他五都減少三成左右。

徐佳馨分析，桃園與台南經歷前幾個月血洗，賣方降價讓買盤回穩，交易相對穩健，台中高雄漲多回檔之外，目前市場紛傳關稅後座力還沒到，對傳產業者影響甚巨，衝擊買氣，加上銀行貸款狀況不理想，賣方不透過降價想要成交，並不容易。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，目前雖有部分建商打出讓利、降價等銷售手段，但新案市場實際價格下修力道有限，且未能形成廣泛降價態勢，是否真能撼動整體市場，仍有待觀察。

至於成屋市場，部分蛋白區且屋況劣勢物件，受限於買氣趨冷，屋主心態逐漸調整，中古屋市場雖有表現，但在貸款排隊、利率攀高等壓力，對買氣是一大硬傷，購屋人特別謹慎之下，短期內交易量恐怕保守。