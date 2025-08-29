中信：8月交易量月增1.4%、惟市況仍在低量區

中信房屋統計內部成交件數，8月全國交易量相較於上月增加約1.4%，較去年同期減少約30.9%。

進一步觀察六都的成交量數據變化，台北市月增2%、年減15.7%；新北市月增1.2%、年減33.4 %；桃園市月增9.1%、年減30%；台中市月減9.7%、年減35.5%；台南市月減7.7%、年減33.5%；高雄市月減5.5%、年減23.4%。

中信房屋總經理張世宗指出，8月成交量與上月大致持平，市場交易狀況仍在低量，目前剛性需求依然是房市的主要支撐力。

張世宗表示，從年變動幅度來看，由於去年下半年起，在銀行房貸限額及第7波選擇性信用管制之下，房市有感降溫，導致比較基期相對偏低，因此可以預期未來幾個月的交易量年減幅將逐步收斂，市場走勢可望趨於平穩。